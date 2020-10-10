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Kültür-Sanat

57. Antalya Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

10 Ekim 2020 21:26

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Film ödülü Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" filmine gitti. Filmin yapımcısı Dilek Aydın, ödülü tüm kadınlar için aldıklarını söyledi.

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