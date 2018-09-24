56 yaşında üniversiteli oldu

EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL\'da yaşayan ve özel sektörden emekli olan Şerif Aslan (56), Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'ne kayıt yaptırdı. Aslan, sanata ve resme yıllardır merakı olduğunu belirterek, \"Güzel Sanatlar Fakültesi\'ne girmek ve kişisel çalışmalarıma akademik bir boyut kazandırmak gibi bir hayalim vardı. Hayallerimin ve ideallerimin peşinden gitmekten vazgeçmedim\" dedi.

Şerif Aslan, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve üniversiteler tarafından düzenlenen farklı özel yetenek sınavlarında başarı göstererek, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü\'nün öğrencisi oldu. Fakülteye kaydını gerçekleştiren, ve öğrenim göreceği Karaağaç Yerleşkesi\'ndeki fakülteyi gezen Aslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nin düzenlediği yetenek sınavlarına geçtiğimiz yıl da girdiğini ifade belirterek, geçen yıl başarılı olamadığını ancak sınava bu yıl çok iyi hazırlanarak başarılı olduğunu söyledi. Ailesinin ve çevresinin desteğiyle başarıya ulaştığını söyleyen Şerif Aslan, şunları söyledi:

\"Sanata ve resme geçmiş yıllardan beri süre gelen yoğun bir ilgim ve merakım var. Kendi kişisel çalışma ve sergilerimi yıllardır devam ettiriyorum. Birbirinden farklı türlerde düzenlenen pek çok resim yarışmasında elde ettiğim dereceler var. Güzel Sanatlar Fakültesi\'ne girmek ve kişisel çalışmalarıma akademik bir boyut kazandırmak gibi bir hayalim vardı. Hayallerimin ve ideallerimin peşinden gitmekten vazgeçmedim. Sonunda azmederek geçen yıl başarılı olamadığım yetenek sınavında bu yıl başarı yakalayarak kaydımı gerçekleştirdim. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü\'nü kazandıktan sonra görüştüğüm, kendini sanata adamış birçok yakınım, Trakya Üniversitesi\'nin sahip olduğu eğitim altyapısı ve imkânlarıyla daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Araştırmalarımın ardından Yeditepe Üniversitesi\'nden kaydımı sildirerek, öğrenim hakkı elde ettiğim bir diğer üniversite olan Trakya Üniversitesi\'ni tercih ettim. Ayrıca, resim yapan neden heykel yapamasın diye düşündükten sonra heykel bölümünü tercih etmeye karar verdim. Burada olmaktan son derece mutlu ve keyifliyim. Hayallerimi büyütmeye ve ideallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Trakya Üniversitesi\'nde çok çalışarak başarılı olacağıma inanıyorum.\"

Aslan, 1980 yılında Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi\'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılarak, uzun yıllar çeşitli devlet kurumlarında tekniker olarak görev yaptığını anlattı. Aslan, özel sektörde tasarımcı olarak çalıştıktan sonra kendi bilgi ve tecrübesiyle birleştirdiği mesleğini, aile şirketini kurarak sürdürmeye karar verdiğini ve bugün elektronik sektöründe Türkiye\'nin öncü firmalarından biri olarak ülkeye hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.



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