56 yaşında liseden mezun oldu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de 4 çocuk, 2 torunu bulunan Naciye Dinç (56), okuma hayalini gerçekleştirdi. 4 yıl önce Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Yüz yüze eğitim’ programına kaydolan Dinç, azmi ile okulu birincilikle tamamladı, mezuniyet töreninde öğrencilerle birlikte kep atarak başarı belgesini aldı.

Kentte, eğitim-öğretimine yıllar önce ara veren Naciye Dinç, yarıda kalan öğretimi tamamlayıp lise diploması almak için kurduğu hayalini gerçekleştirdi. Bir yandan ev işlerini yapan bir yandan da okula gidin Dinç, 4 yıl önce kaydolduğu Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni başarıyla tamamladı. Okuma ve çalışma azmiyle okuldaki diğer öğrencilerin ilgi odağı olan Naciye Dinç, birincilikle tamamladığı okulun mezuniyet töreninde kep attı, aldığı başarı belgesinin mutluluğunu yaşadı.

ŞİMDİ HEDEF ÜNİVERSİTE

Okulda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerle birlikte kep atma törenine katılan Dinç okumanın içinde ukde kaldığını şimdi ise hedefinin üniversiteye girmek olduğunu söyledi. “Her zaman okumak içimde bir ukde olarak kalmıştı. Dört yıl önce başladığım lise öğrenimini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Hedefim, üniversite sınavını kazanarak tahsilime devam etmek. Derslerden çok şeyler öğrendim. Çok da zorluklar yaşadım. Eşim ameliyat oldu, ama ben onunla ilgilenmek için ayrıca çaba sarf ettim. İzin alıp erken gidip yemeğini verdim. Azmettim, zoru başardım, Kendim için bir şeyler yaptığım için mutluyum. Şimdiye kadar eşim çocukları için çalışmıştım. Şu an lise mezunuyum. Çalışarak çabalayarak bu diplomayı hak ettim” dedi.

EŞİNDEN TAM DESTEK

Lise diplomasını almaya hak kazanan Naciye Dinç’in eşi Sultan Dinç de çocuklarının da üniversite mezunu olarak kamu kurumlarında görev yaptığını belirterek “Eşimin çocuklarımızın okumasında çok emekleri var. Sonunda kendide \'Bende okuyacağım\' dedi. Bana ‘Ne dersin’ diye sordu. Mutlulukla bu talebine ‘Elbette olur’ dedim. Benim en büyük hedeflerimden biri de eğitimdir. Hayırlı olsun inşallah üniversite sınavını da kazanarak eğitimine devam edecektir” diye konuştu.

‘GAYRETİ ÖRNEK OLDU’

Okul müdürü Nilgün Dülger ise Dinç’in yaşına karşın okum heyecanının kendilerine de deneyim kazandırdığını kaydederek “Okulumuzda kadınlarımız, kızlarımıza 4 bölümde eğitim veriyoruz. Bu yıl 45 öğrencimiz 12’inci sınıftan mezun oldu. Naciye hanımın, ilerleyen yaşlarına rağmen eğitim heyecanı bize farklı bir tecrübe oldu. Bu gayreti de örnek oldu. Onların defterlerle kitaplarla buluşması bambaşka bir duygu” ifadesinde bulundu.

PLAKET VERİLDİ

Okulun konferans salonunda düzenlenen 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde ‘Yüz yüze eğitim’ programı kapsamında öğrenimlerini tamamlayan 45 kişi de başarı belgelerini aldı. Kep töreninde büyük coşku ve mutluluk yaşanırken, okul yönetimince Naciye Dinç’e mesleki açık öğretim lisesi mezunlarını temsilen plaket verildi.



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