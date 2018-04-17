56 örgüt bir araya geldi; Ekoloji Birliği'ni kurdu

56 ekoloji örgütü farklı kentlerde yaptıkları ortak açıklama ile Ekoloji Birliği’nin kuruluşunu deklare etti.

İlki Bergama’da 11-12 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen ekoloji örgütleri buluşmasına, Türkiye’nin 40 farklı yöresinden ekoloji örgütü katılmıştı. İkinci buluşmayı 24-25 Mart’ta Eskişehir’de gerçekleştiren ekoloji örgütleri ilke, program ve yapı tartışmaları sonucunda Ekoloji Birliği adı altında birleşmişti.

Bu gelişmelerin ardından 56 ekoloji örgütü bugün bulundukları kentlerde eş zamanlı olarak Ekoloji Birliği’nin kuruluşunu deklare etti.

Ekoloji Birliğini kurmaya karar verdik

Siyasihaber'de yer alan habere göre, Ekoloji Birliği’nin açıkladığı kuruluş deklarasyonunda, Bergama ve Eskişehir buluşmalarında sorunların ortak olduğu, ''buna karşı; kendi yerellerimizde sıkışıp kalmamak, yaşamı savunma direnişlerimizi omuz omuza büyütmek, ülke çapına yayılan bir dayanışma ve örgütlenme zemini oluşturmak için Ekoloji Birliğini kurmaya karar verdik.'' sözlerini belirtti.

“Türkiye’nin dört bir yanında, doğanın can veren varlığını ve yaşam alanlarımızı korumak için mücadele verenler olarak, yaşamı savunma ve geleceği kurtarma çabamızı ortak hareketlilikle kuvvetlendirmek için Ekoloji Birliğini kurduğumuzu ilan ediyoruz”

Türkiye’nin, tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar büyük bir doğa tahribatıyla karşı karşıya kalmadığı tespitinin yapıldığı deklarasyonda, ekoloji mücadelesinin önemine ise şu sözlerle dikkat çekiliyor:

“Ekoloji mücadelesi, içinden geçtiğimiz bu karanlıkta geleceğe dair umudun hâlâ korunabildiği ve yaşam hakkı için kenetlendiğimiz en önemli mevzilerden biri, iktidar ve sermaye blokunun en çok köşeye sıkıştırılabildiği ve yaşam düşmanlığının en net teşhir edildiği bir mücadele başlığı haline gelmiştir.”

Ekoloji Birliği deklarasyonundan bazı maddeler şöyle:

Ekoloji Birliği’nin temeli, yerellerdeki ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmeleridir. Bütün yerel ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmelerini doğal bileşenlerimiz olarak görüyor ve birlikte mücadele etmek için Ekoloji Birliği’ne davet ediyoruz.

Ekoloji mücadelesini ve yaşam savunmasının siyasetini siyasi program ve tüzüklerden bağımsız olarak kendi bulunduğumuz alanlarda üretiyoruz.

Yaşamı savunanların, birbirinin yarasını sarması, birbiriyle dayanışmasını hedefliyoruz. Ülkenin demokratikleşmesi, emeğin özgürleşmesi, barışın hakim kılınması için çabalayanlarla yan yana duracağız.

Ekoloji Birliği sadece mevcut ekoloji örgütlerinin bir araya gelmesini değil, temel olarak gittikçe gelişen ekolojik ve yerel hareketlerin birlikte mücadele zeminini hedefler.

Doğada sınırların olmadığını biliyoruz. Dünyanın her yanında aynı sorunlara karşı mücadele eden yaşam savunucuları ile buluşmanın, iş ve güç birliği yapmanın, dayanışmanın yollarını arayacağız. Çünkü onların mücadelesi, bizim mücadelemizdir.

Hukuktan, hukukun adilce uygulanması talebimizden vazgeçmeyeceğiz

Ekoloji Birliği mücadelesinin maddi külfetini kendi özgüçlerimizle karşılamayı savunuyoruz. Mücadelenin parayla değil kolektif emekle, özveri ve dayanışmayla yürütülebileceğini düşünüyoruz. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını, yıllarca süren emek ve masraflarla kazandığımız davaların bir kalemde ortadan kaldırıldığını defalarca gördük. Buna rağmen hukuktan, hukukun adilce uygulanması talebimizden vazgeçmeyeceğiz.