550 yıllık camiyi su bastı, bahçeye denizanaları doldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan ve 1 hafta önce yağan yoğun yağmur sonrasında sular altında kalan Ahi Çelebi Camii’nin bahçesini denizanaları bastı. 1480 yılında yapılan camideki durumun düzeltilmesiyle ilgili bir haftadır herhangi bir girişimde bulunulmadığı belirtildi.

Fatih'te bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında. Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine giderlerden çok sayıda denizanası da geldi.

1480 yılında yapılan ve 1 hafta önceki şiddetli yağmurda bahçesi ve girişini su basan Eminönü'ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii'nin sorununa çözüm bulunamadı. Bir haftadır hiçbir yetkilinin gelmediğini söyleyen cemaat durumdan şikayetçi. Cemaatteki bir kişi, "Namaza gideceğiz camiye giremiyoruz, ayakkabımızı çıkarsak suya girsek abdestimiz bozulacak su pis ve deniz suyu. Ne belediye, ne anıtlar kurulu ne de vakıflar hiç bir ilgilenen yok, yazık günah halimiz ortada” dedi.

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Denizin hemen yanındaki caminin su dolan bahçesine gider boruları aracılığıyla çok sayıda denizanası geldi. Birkaç gün öncesine kadar bahçeye balıkların da geldiğini belirten Celil Afgan isimli vatandaş, duruma dikkat çekmek için biriken suya olta attı.

Geçtiğimiz ayın 28'inde yağan sağanak yağmurla birlikte caminin bahçesini ve girişini su basmıştı. Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kalmıştı.