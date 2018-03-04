Cami bahçesini su bastı; cemaat camiye girebilmek için duvara tırmandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ile giriş yine sular altında kaldı. Öğle namazı için camiye gelenler vatandaşlardan bazıları ıslanmamak için duvara tırmanarak içeriye girebilirken bazıları da geri döndü.

Eminönü'nde tarihi Ahi Çelebi Camii'ni bu sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle yine su bastı. Caminin bahçesi ve giriş bölümü tamamen sular altında kaldı. Dört gün önce de bahçesi su basan caminin halılarının bir kısmı ıslandı. Cami imamı öğlen saatlerinde camiye geldiğinde pantalon paçalarını sıvayıp terliklerini giyerek camiye girebildi. Öğlen namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların bazıları da ıslanmamak için duvarlara tırmanarak camiye girebildi. Bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

Caminin halılarının bir kısmı ıslandı. Cami imamı öğlen saatlerinde camiye geldiğinde pantalon paçalarını sıvayıp terliklerini giyerek camiye girebildi. Öğlen namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların bazıları da ıslanmamak için duvarlara tırmanarak camiye girebildi. Bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.



İmam cemaatin ayaklarının ıslanmaması için bahçeden cami girişine kadar taş döşeyerek kendince çözüm bulmaya çalıştı.



Camiye namaz kılmak için gelen Mustafa Esen "Burayı sürekli su basıyor, biz bu durumdan şikâyetçiyiz. Bizim caminin hocası ilgileniyor ama sesini duyan yok. Millet camiye giremiyor, namazını kılamıyor, gelen geri dönüyor. Belediyeye söylüyoruz, kimse bizim sesimizi duymuyor. Hep yağmur yağdığından böyle oluyor. Tuvalet pislikleri de buraya geliyor" diye konuştu.



Cemaat ve cami imamı bu duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti. (DHA)

