550 yıllık Botticelli eseri 92 milyon dolara satıldı

İtalyan ressam Sandro Botticelli 'ye ait 15'inci yüzyıldan kalma 'Madalyon tutan genç adam' (Young Man Holding a Roundel) tablosu, ABD'nin New York kentinde 92 milyon dolara (676 milyon 591 bin TL) satıldı.

İtalyan ressam Sandro Botticelli'ye ait 550 yıllık tablo, ABD'nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 92 milyon dolara satıldı. Alıcının kimliği açıklanmazken Botticelli'nin 'Madalyon tutan genç adam' (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.

Bir önceki sahibi 1 milyon dolar ödemişti

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 1 milyon dolara (28 milyon 160 bin TL) 1982 yılında satın aldığı ifade edildi. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçmişti. Porte, Rönesans döneminin açık artırmayla satılan en pahalı eseri oldu.