550 yıllık Botticelli eseri 80 milyon dolara açık artırmaya çıkarılıyor

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Sandra Botticelli'nin "zengin bir genç adamı" resmettiği portresi açık artırmayla satılacak.

Özel koleksiyonlarda bulunan en önemli Rönesans eserlerinden biri olarak görülen portrenin 80 milyon dolardan fazlaya satılması bekleniyor.

Açık artırmanın yapılacağı Sotheby's'in uzmanlarından George Wachter "Genç adamımız' 550 yaşında ama galeriye bu sabah geldi desek kimse şaşırmazdı" dedi.

Botticelli'nin eseri tarihte en pahalıya satılan portrelerden biri olacak. 2006'da Klimt’in Adele Bloch-Bauer II portresi 87.9 milyon dolara ve Van Gogh'un Doktor Gachet portresi 1990'da 82.5 milyon dolara satılmıştı.

Botticelli'nin çoğu eseri dünyanın en önemli müzelerinde bulunuyor.