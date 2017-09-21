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Bilim / Teknoloji

550 milyon yıllık fosil 'hayvan' çıktı

Fosilin, mantar, liken ya da denizanası olabileceği düşünülüyor

21 Eylül 2017 18:04

70 yıl önce keşfedilen ve 550 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen, bir hayvana ait olduğu ortaya çıktı.

Habertürk’te yer alan habere göre Avustralya’nın güneyinde jeolojist Red Sprigg tarafından keşfedilen ve Dickinsonia adı verilen organizma fosilinin, mantar, liken ya da denizanası olabileceğine dair birçok teori bulunuyordu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde yapılan son araştırmada, Dickinsonia’nın yaklaşık 540 ila 580 milyon yıl önce bütün okyanuslarda yaşayan ve genelde yumuşak gövdeli birçok canlının bir araya geldiği bir küme olduğu ortaya çıktı. Söz konusu organizmanın gelişimi için bir bilgisayar modeli oluşturan ve daha sonra bu modelin nasıl büyüdüğünü modelleyen araştırmacılar, böylece Dickinsonia’nın bir hayvan olduğuna dair hipotezleri kanıtlamış oldu.

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