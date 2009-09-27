550 milletvekili feda olsun

ABD'de Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Başbakan Erdoğan, 'demokratik açılım'la ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "550 milletvekilini kaybetsek de, bir şehidin gelmesini istemeyiz" dedi.

ABD’deki tenaslarını sürdüren Başbakan recep Tayyip Erdoğan, Marriott Marquis Otel'de, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile de bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'demokratik açılım', Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve KKTC meselesine değindi.

Erdoğan, "Demokratik açılım üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Biz bunun riskli olduğunu biliyoruz. 550 milletvekilini kaybetsek de bir şehidin gelmesini istemeyiz" dedi.

Erdoğan, demokratik açılım konusunda bilgi verirken, "Etnik kimlik sonradan kazanılmaz, doğarken kazanılır, ona saygı duyulur" şeklinde konuştu.

Muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Sürecin nasıl işleyeceği, içinde ne olup olmadığını açıklamıyoruz. Sonra rahat rahat konuşacağız ve ne var ne yok görülecek" ifadelerini kullandı.

'Azerbaycan'ı rencide etmeyecek bir çözüm'



Ermensitan-Türkiye arasında yaşanan normalleşme sürecine de değinen Başbakan Erdoğan, "Ermenistan ile aramızdaki problemleri çözmek için irade ortaya koyduk. Altını çizerek ifade ediyorum; Türkiye'nin çıkarına olacak, Azerbaycan'ı da asla rencide etmeyecek şekilde çözüm çabalarımız var. Bunun dışında bir çözüm düşünemeyiz'' dedi.

Kıbrıs sorunu



Erdoğan, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak da, Güney Kıbrıs tarafının gerekli hassasiyeti göstermediğini belirtti. Erdoğan, ''Kuzey Kıbrıs'ın yok farz edildiği bir çözümün içinde Türkiye yer alamaz. Bunun böyle bilinmesi lazım'' dedi.

Başbakan Erdoğan, İslam Konferansı Örgütü'nün daha önce KKTC halkından ''toplum'' olarak söz ettiğini, ancak bugün söz ederken ''devlet'' tanımınını kullandığını anımsattı. Bunun kendi çabalarıyla gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, aynı şekilde Ortadoğu'da ve Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin yoğun bir mesai sarf ettiğini belirtti.



'Demokratik açılım içinde birçok başlıklar var'

Başbakan Erdoğan New York'ta kaldığı The Plaza Oteli'nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan demokratik açılım konusuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

''Demokratik açılımla ilgili konuda, muhalefet, adı üzerinde muhalefet görevini yapacak, şu anda yaptığı da o... Biz İçişleri Bakanımızı bu işin koordinasyonu ile görevlendirdik. İçişleri Bakanımız, yüzde 1'in üzerinde oy alan partilerden randevu talep etti. CHP bu yazıya cevap vermedi. MHP, bu yazıya olumsuz cevabını verdi. CHP ise sözlü olarak olumsuz cevap verdi.

Diğer olumlu cevap alınan partilere ziyaretler yapıldı, onların kanaatlerini aldı. Yazılı görsel medya ile görüşmeler oldu, akademisyenlerle görüşmeler yapıldı, sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yapıldı. Bu sürecin muhatabı olarak milleti gördüğümüz için parlamentonun açılışı ile milletimizin vekillerine parlamentoda bunu götüreceğiz, çalışmalarımız tabii netleşmiş olacak ve bu çalışmaları orada parlamentoda açacağız, konuşacağız, anlatacağız. Bir genel görüşme mi olur daha farklı mı olur, bunları da orada gündeme getireceğiz. Ondan sonraki süreç, bu demokratik açılımla ilgili adımımızı tüm Türkiye'ye anlatmak olacak. Başta şahsım olarak, bakan, milletvekili, teşkilatımız dolaşıp anlatacağız, halkımızı bu konuda bilgilendireceğiz.

Bu demokratik açılım neyi gerektiriyor denildiği zaman, içinde bir çok başlıklar var. Bu sadece Kürt kökenli vatandaşların sorunlarını kapsayan bir açılım değil. Başta terör sorunu olmak üzere...

Şu anda Alevi çalıştayları yapıyoruz, aynı şekilde Ermenistan'la ilişkilerimiz bu konunu içinde, azınlıklarla ilgili konular bunun içinde. İşsizlik bunun içinde. Birçok sorun alanlarını burada tespit ediyoruz ve bunların üzerinde çalışarak bunları minimize etmenin gayreti içinde olacağız. Bu şekilde de halkımıza bu süreci mal etmeye gayret edeceğiz. Şu anda yaptırdığımız kamuoyu yoklamalarında halkımızın ilgisi gayet iyi.

Sayın Esad biliyorsunuz, Ramazan ayının son günlerinde bizimle bir iftarı oldu. Orada gayet olumlu açıklamalar yaptı bu konuyla ilgili. Özellikle terör örgütüne yönelik açıklamaları çok çok iyiydi. 'Suriye kökenli teröristlerden gelen olursa bunları ülkemize de kabul ederiz' ifadesini kullandılar. Demokratik açılımı paylaştıklarını ifade ettiler. İran'ın yaklaşımı da farklı değil. Irak'ın yaklaşımı da Talabani ile burada görüştük, onlar da bu açılım sürecini olumlu bulduklarını kendileri ifade ettiler.''



