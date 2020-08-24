55 sivil toplum kuruluşundan çağrı: Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı uygulansın, yaylalara dokunulmasın!

Munzur Çevre Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, Kazdağları İstanbul Dayanışması'nın da aralarında olduğu 55 STK bir araya gelerek, kamuoyunda ''Yeşil Yol'' olarak bilinen projeyi durduran Danıştay kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Projeye göre Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin ilindeki yaylalar; “yayla koridoru” adıyla birbirine bağlanacaktı.

STK'lar tarafında yapılan açıklamada, mahkeme kararı çıkana kadar geçen sürede, yaylalarını savunan birçok yaşam alanı savunucusunun ceza mahkemelerinde yargılandığı ve haksız ithamlarla karşılaştığı belirtildi. Açıklamada, ''Daha da önemlisi, bu sürede söz konusu projeyle; yayla/meralara, irili ufaklı ırmaklara, ormanlık alanlara geri dönüşü olmayan zararlar verilmiştir'' dendi.

Açıklamada, ekoloji mücadelesinde çokça rastlanan “proje bitti, karar geldi” işleyişinin bir kez daha ortaya çıktığı belirtilerek buradaki amacın “nasıl olsa yol bitti, artık kararın bir hükmü yok” algısı yaratmak olduğu ifade edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, Danıştay kararının hukuka aykırı olduğunu beyan ederek söylediği “yeşil yol projesi ya öyle ya böyle devam edecektir” sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Bu vesileyle, kendisine ve hukuku hiçe sayanlara Anayasa’nın 138.maddesini hatırlatalım: “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

STK'lar, ''Danıştay’ın kararı bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte derhal uygulanmalı'' diyerek şu çağrılarda bulundu:

''Yaylara, meralara, su kaynaklarına, ormanlara ve tüm doğal yaşama verilen zararlar sonlandırılmalıdır.

“Yeşil yol - yayla koridoru” projesi koşulsuz şartsız gündemden kaldırılmalıdır.

Yaylaların ve meraların asıl işlevlerini yerine getirebilmesi amacıyla koruma altına alınmalı ve yöre halkı maddi, manevi teşvik edilmeli, desteklenmelidir.

Hukuken ve bilimsel olarak ekolojik yapıyı bozduğu tespit edilen yollar tekrar doğaya geri bırakılmalıdır.

DOKA (Doğu Karedeniz Kalkınma Ajansı) bu proje kapsamında yaptığı tüm ihaleleri, ayırdığı bütçeyi, programlarını derhal geri çekmelidir.''