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Yaşam

55 saatten fazla mesai ölüme davetiye

Ofiste uzun saatler boyunca kalmak sadece sosyal hayatınızı değil, kalp sağlığınızı da olumsuz etkiliyor

15 Temmuz 2017 13:09

Ofiste uzun saatler boyunca kalmak sadece sosyal hayatınızı değil, kalp sağlığınızı da olumsuz etkiliyor.

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, haftada 55 saatten uzun süre çalışanlarda ‘atriyal fibrilasyon’ (AF) adı verilen kalp ritmi bozukluğu ihtimalinin yüzde 40 oranında arttığını ortaya koydu.

Araştırma, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından University College London’da yapıldı. İngiltere, Danimarka, İsveç ve Finlandiya’dan, çoğu orta yaşlı olan 85 bin 494 kadın ve erkeğin çalışma rutinleri incelendi. Avrupa Kalp Dergisi’nde (European Heart Journal) yayımlanan araştımanın ayrıntıları şöyle:

Katılımcılar, çalışma rutinlerine göre üç gruba ayrıldı:

Haftada 35-40 saat çalışanlar kontrol grubu olarak belirlendi.
Araştırmanın başında, katılımcıların hiçbirinde AF yoktu.
10 yıl süren izlemenin sonucunda, her 1000 katılımcının 12,4’ünde AF görülmeye başlandı.

Fakat oran, haftada 55 saatten fazla çalışanlar arasında yüzde 17,6’ya yükseliyordu.

En çok çalışan katılımcıların daha kilolu ve daha yüksek tansiyon sahibi olduğu, daha fazla sigara ve alkol de tükettiği gözlendi.

Araştırmacılar kilo, tansiyon, sigara ve alkol faktörlerini dışarıda tutarak hesap yaptığında da, bu faktörlere sahip olmayan ancak 55 saatten uzun çalışan katılımcılarda AF yine daha yüksek oranda görüldü.

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