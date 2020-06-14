55 gün sonra yeni vakaların görüldüğü Pekin'de tecrit önlemleri geri dönüyor

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Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının uzun zaman sonra yeniden artmaya başlaması üzerine kentin bazı bölgelerinde tecrit önlemleri yeniden uygulanmaya başladı. Yeni yerel vakaların ortak noktası olan toptancı market kapatıldı, çevre semtler de karantinaya alındı.

Çin'de vaka artışının düşmesiyle ülkede alınan Covid-19 önlemler azalmaya başladı. Başkent Pekin'de 2 ay sürenin sonunda yeni yerel vakalar görülmeye başladı. Pekin'deki yeni vakaların bir toptan gıda satış mağazasından yayıldığı tahmin ediliyor.

Pekin'de son 55 gündür yurt dışından gelen kişiler dışında hiç Covid-19 vakasına rastlanmamıştı. Şehir pek çok anlamda normalleşmiş, barlar ve restoranlar eskisi gibi çalışmaya başlamıştı.

Xinfadi toptan gıda marketine bağlı onlarca kişi olduğunun ortaya çıkmasıyla marketin bulunduğu 2 milyon nüfuslu Fengtai bölgesine ilişkin endişeler ortaya çıktı. Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı, Pekin'de spor müsabakaları ertelendi, ilkokulların açılması planları durduruldu.

Xinfadi marketle bağlantılı pazar günü 6 yeni vaka daha tespit edildi. Market ve çevresinde çalışanlara yapılan geniş test çalışmalarında 45 asemptomatik vaka daha bulundu. Beijing News'un aktardığına göre Xinfadi market, ülkenin meyve sebze ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşılıyor.

Yetkililer enfekte olan kişilerle temas yaşayan 139 kişiyi karantinaya aldı. Market kapatıldı ve çevresine 24 saat asker ve polis görevlendirildi. Markette çalışan 10 bin kişi test olacak.

Bölge yetkilisi, "İnsanların güvenliği ve sağlığını ön plana aldığımız için market ve çevresini kapadık. Bu bir 'savaş zamanı acil durumu" dedi.