54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)

ANTALYA\'DA 4 SİNEMA YILDIZI ONURLANDIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların kırmızı halıda yürümesinin ardından Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi\'nde Onur Ödülleri töreniyle devam etti. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin yenilenmiş yüzüyle daha büyük ideallere yelken açtığını söyledi. Bu yıl festival kapsamında 6 bin çocuğun sinemanın ışığı ile tanışacağını belirten Türel, \"Festivalin ufkunu ve çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. 2006 yılında uluslararası kategori için ilk adımı atmıştık. Bugünkü kortejde de Antalyalılar uluslararası hedeflerine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Korteji tarihinde görülmemiş insan sayısı kadar vatandaşımız izledi. Antalyalıları gönülden kutluyorum\" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Türk sinemasını uluslararası yarışmayla desteklemeye devam ettiğini anlatan Türel, Antalya\'yı sinema endüstrisinin en iyi merkezlerinden biri yapmak istediklerini aktardı. Türel, şöyle konuştu:

\"Festivalimizi Şampiyonlar Ligi\'ne taşımak istiyoruz. Bu konuda Film Forum çok önemli hale gelmiştir. Foruma 205 başvuru oldu ve 48 film finale kaldı. Türkiye\'de 30\'a yakın film festivali yapılmaktadır. Ancak biz festivalimizi uluslararası alanda daha güçlü yapmaya karar verdik. Türkiye\'nin saygın ve uluslararası bir festivali hak ettiğini düşünüyoruz. Antalya Film Festivali olarak uluslararası kulvarda daha güçlü bir şekilde yarışacağız.\"

ONUR ÖDÜLLERİ

Menderes Türel\'in konuşmasının ardından \'Onur Ödülleri\' sahiplerine verildi. İlk ödül beyaz perdenin emektar ismi Erkan Aktaş\'a verildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz\'ın elinden alan Aktaş, \"Emek verdim, gurur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\'BİZDEN KORKUYORLAR\'

İkinci Onur Ödülü ise Türk sinemasının \'vamp\' kadını olarak bilinen Suzan Avcı\'ya verildi. Ödülünü yönetmen İsmail Güneş\'ten alan Avcı, \"Antalyalılar, çok uzun zaman oldu gelmeyeli, hepinizi çok özledim. Bu kez geldim. Çok güzel hediye alıyorum. 55 sene çalıştım. 367 film yapmışım. E artık emekli olduk. Bizi, Yeşilçamlıları artık sinemaya çağırmıyorlar. Korkuyorlar sanırım bizden\" diye konuştu.

\'FESTİVALE DESTEK VERMEK BOYNUMUZUN BORCU\'

Bir diğer Onur Ödülü\'nü de yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, meslektaşı Birol Güven\'den aldı. Sınav, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, \"Beni onurlandırdığınız için çok teşekkürler. 54 yıldır festivalin sloganından hareketle Türk sinemasının başrolünde olan festivali gururla omuzlarında taşıyan Antalyalıları kutluyorum. Türk sinemasının başrolünden Antalya düşmeyecektir. Buna inanıyoruz. Festival daha iyi, daha büyük organizasyonlarda dünyada yerini alacak. Ona doğru destek vermek de bizim boynumuzun borcudur\" diye konuştu.

ÖDÜLÜNÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ADADI

90\'ın üzerinde sinema filminde oynayan Necla Nazır da gecede Onur Ödülü alan sanatçılardan oldu. Ödülünü, festivalin jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy\'dan alan Nazır, \"Ödülü, vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları, arkalarında bıraktıkları yetim evlatları ve aileleri adına alıyorum\" dedi.

ABD\'Lİ YILDIZA ALTIN ANAHTAR

Gecede ABD\'li yıldız oyuncu Juliette Lewis\'e festival tarihinde ilk kez \'sinema şehrinin altın anahtarı\' verildi. Menderes Türel\'in elinden anahtarı alan Lewis, Türkçe \'merhaba\' diyerek konukları selamladı. Lewis, ödül için teşekkür etti.

ABD\'Lİ YILDIZ TÜRK YEMEKLERİNİ BEĞENDİ

Festivale katılan bir diğer ABD\'li ödüllü oyuncu olan Cristopher Walken\'e de \'Onur Ödülü\' verildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yıldız oyuncuya ödülünü birlikte verdi. Walken, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok güzel insanlarınız ve çok güzel yemekleriniz var. Bu ödülü bana layık görenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

SURİYELİ 8 ÇOCUK SAHNEDE

Festivalin ilk açılış filmi ve dünya prömiyerini Antalya\'da yapacak \'Beni Bırakma\' filminin Bosna Hersekli yönetmeni Aida Begiç de sahneye çağırıldı. Filmde rol alan Suriyeli 8 mülteci çocuk ile sahneye çıkan Begiç, sinemaseverleri selamladı, filmleri izlemeye çağırdı.

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