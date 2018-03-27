54. Kütüphane Haftası Beyoğlu'nda coşkuyla kutlanıyor

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU Belediyesi 54. Kütüphane Haftası’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor. Bir hafta boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında; seminerler, söyleşiler, gösteriler, atölyeler, oryantasyonlar, gölge oyunları, tiyatro ve sinema gösterimleri yapılacak.

Turabibaba Kütüphanesi, Okmeydanı Kütüphanesi, Çıksalın Kütüphanesi ve Semt Konakları\'nda bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerle çocuklar eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayacak. Çocuklarda öğrenmenin ilk adımı olan merak duygularını uyandırarak buluş yapmanın keyfini yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Eğlen Bilim Gösterisi’ ile bilimin eğlenceli dünyasında kısa bir yolculuğa çıkacak. Gölge Oyunu Gösterisinin de yer aldığı etkinlikler kapsamında Oyun Hamuru Atölyesi, Bilim Atölyesi, Origami Atölyesi, Yaratıcı Yazma Atölyesi, Ebru Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Kitap Ayracı Atölyesi yapılacak.

ÇOCUKLAR SEVDİĞİ YAZARLARLA BULUŞACAK

Etkinlikler kapsamında çocuklarla sevilen yazarların bir araya geldiği Kırmızı Sedir Söyleşileri de düzenlenecek. Üç ayrı kütüphanede düzenlenecek söyleşilerde çocuklar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın kendilerine hediye ettiği “Kütüphanede Şenlik Var” kitabının yazarı Funda Özlem Şeran ile buluşacak.

KÜTÜPHANE GECESİ’NDE EĞLENCEYE DOYACAKLAR

30 Mart Cuma günü ise Turabibaba Kütüphanesi’nde Kütüphane Gecesi olarak kutlanacak. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte 18.30 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Kes-Yap Boya Atölyesi, Kitap Ayracı Atölyesi, Kinetik Kum Atölyesi, Oyun Hamuru Atölyesi, Yüz Boyama Atölyesi, Ebru Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Mandala Atölyesi ve Eğlen Bilim Gösterisi ile eğlenceye doyacak.

ETKİNLİKLERDE YETİŞKİNLER DE UNUTULMADI

Çocuklara Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için yapabileceklerimizi öğrenmek amacıyla yetişkinler için \'Satırlardaki Serüveni Keşfet\' isimli eğitim seminerleri yapılacak. Semt konaklarında gerçekleştirilecek olan seminerlerde, uzman psikologlar sunumlarıyla yetişkinleri bilinçlendirecek.

(FOTOĞRAFLI)