530 dolara 'yıpratılmış' ayakkabı

Övgü Pınar

Bir İtalyan markanın yüzlerce euro'ya satışa çıkardığı eskimiş görünümlü ayakkabı modeli "fakirlikle alay ettiği" gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Venedik merkezli lüks moda markası Golden Goose tarafından üretilen "Superstar taped sneakers" model ayakkabı İtalya'da 375 euro'ya, ABD'de ise 530 dolara satılıyor. Yıpranmış, kirlenmiş, bir bantla tutturulmuş görünümü verilen ayakkabının İtalyanca tanıtımında "bağcıklar kasıtlı olarak yıpratılmıştır" notu da yer alıyor.

Ayakkabıların ABD'deki satış fiyatı sosyal medyada yayılınca büyük bir tartışma yarattı.

Eskimiş görünümlü bir ayakkabının 530 dolara satılması bazı Twitter kullanıcıları tarafından "fakirlikle dalga geçmek" olarak yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, gerçekten yeni ayakkabı almaya gücü yetmediği için parçalanana kadar eski ayakkabılarını giymek zorunda kalan insanlara karşı gaddarlık olduğunu savundu. Kimileri ise bunu "fakirliğin kutanması" ve "fakirlik fetişizmi" olarak yorumladı.

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