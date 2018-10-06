53 yıl sonra Meclis'e dönen Türkiye İşçi Partisi'nden ilk açıklama

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 53 yıl sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Hatay milletvekili Barış Atay ve İstanbul milletvekili Erkan Baş'ın HDP'den istifa etmesiyle yeniden organize olan partiden yapılan açıklamada, HDP ile ortaklığın devam edeceği belirtildi.

Böylece TBMM’de milletvekili ile temsil edilen siyasi parti sayısı da 8’e çıktı.

Meclis’teki sandalye dağılımı da şu şekilde:

AKP 290

CHP 144

HDP 65

MHP 50

İYİ Parti 40

TİP 2

Saadet 2

Demokrat Parti 1

BBP 1

Bağımsız 1

Barış Atay: Kürt halkının özgürlük mücadelesi ile dayanışmamız devam edecektir

"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da TİP ile HDP arasındaki dostluk ve yoldaşlık korunacak; sokakta olduğu gibi mecliste de faşizme karşı ortak mücadelemiz sürecektir; Kürt halkının özgürlük mücadelesi ile dayanışmamız devam edecektir" diyen Barış Atay, "Türkiye işçi sınıfı, kendi partisine kavuşmuştur. Türkiye İşçi Partisi, ülkemizin dört bir yanında işçi sınıfının mücadelesine atılacak, en ön saflarda kavga verecek, sömürüye ve sefalete mahkum edilen halkımızın gücüyle, partimizin sözüyle bu karanlığı yırtıp atacaktır" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle: