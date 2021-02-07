53 yıl önce Antarktika'da kaybettiği cüzdanına kavuştu!

1968 yılında ABD Donanması'nın Antarktika'ya hava durumu teknisyeni olarak gönderdiği Paul Grisham, burada kaybettiği cüzdanıyla 53 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Cüzdan, Paul'un kimliğini, ehliyetini, vergi stopaj beyanı ve karısına gönderdiği havalelerin belgelerini hâlâ korudu.

Paul Grisham, 1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nda hava durumu teknisyeni olarak görev yapmaya başladı. Uzun bir süre donanmaya hizmet eden Paul, 1968 yılında 13 aylık bir görev için meteoroloji uzmanı olarak donmuş kıta Antarktika'ya gönderildi. Görevin ardından Paul'un eve dönmesinin vakti gelmişti.

Webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre; Paul, herhangi bir sıkıntı yaşamadan eve dönmüş olsa da Antarktika'ya götürdüğü cüzdanı artık onunla birlikte değildi. Cüzdan, kendisinden binlerce kilometre uzakta donmuş kıtada kaybolmuştu. Aradan geçen 50'yi aşkın yılın ardından Paul, muhtemelen yıllardır hiç düşünmediği bir şekilde cüzdanına yeniden kavuştu.

Stephen Decato isimli bir kişi, bir dükkanda satılan donanma kimliğini görünce sahibini bulmak için kimliği satın almaya karar verdi. Kızının yardımıyla bir gazi organizasyonun Facebook sayfasında ilan açan baba, eski patronuyla iletişime geçti.

Decato, daha önce Antarktika'da bir araştırma şirketiyle birlikte çalışmıştı. Kendisiyle iletişime geçen eski patronu da buranın patronuydu. Patron, Decato'ya iki bulunmuş cüzdan yolladı ve bu cüzdanlardan birisi Paul'un cüzdanıydı. Diğer cüzdansa 2016 yılında hayatını kaybeden bir kişinindi ve o kişinin ailesine teslim edildi.