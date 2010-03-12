52'lik Mine'ye 29'luk sevgili

T24 - 52 yaşındaki şarkıcı Mine Koşan, “Popstar Alaturka” yarışmasında birlikte sahneye çıktığı 29 yaşındaki Erhan Yeşil ile aşk yaşıyor. Çift yakında nikah masasına oturacak.





Erhan Yeşil, geçtiğimiz yıl Star TV’de yayınlanan “Popstar Alaturka” adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurmuştu. Programdan önce evlere tüp servisi yapan Yeşil, yarışmada birinci oldu ve 100 bin TL para ödülü kazandı. Evli ve bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Yeşil, parayı kazandıktan sonra eşini boşadığı haberleriyle de gündeme geldi.



Genç şarkıcının, yarışmadan sonra menajerliğini üstlendiği 52 yaşındaki arabesk müzik sanatçısı Mine Koşan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Yeşil, evliliğini bitirmeden önce Koşan ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri ciddileşince de boşanıp, Edirne’den İstanbul’a taşındı ve sevgilisiyle Korukent’teki eve yerleşti. Şimdi evlilik hazırlıkları yapan çift, nikâh için gereken tüm işlemleri tamamladı. Koşan ve Yeşil, çok yakında nikâh masasına oturacak.





