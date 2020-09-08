52. Üsküp Dünya Karikatür Galerisi'nde birincilik ödülü Oktay Bingöl'ün

52. Üsküp Dünya Karikatür Galerisi'nde kazananlar açıklandı. Büyük ödülü Rusya'dan Mikhail Zlatkovsky alırken, birincilik ödülü Türkiye'den Oktay Bingöl'ün oldu.
Yarışmada Ukrayna'dan Vladimir Kazanevsky'nin eseri ikincilik ödülüne layık görülürken 6 adet üçüncülük ödülü ve 4 adet özel ödül verildi.
Serbest temada verilen ödüller ve kazananlar şöyle:
Büyük Ödül:
Mikhail ZLATKOVSKY (Rusya)
Büyük Ödül:
Mikhail ZLATKOVSKY
(Rusya)
Birincilik Ödülü:
Oktay BİNGÖL - (Türkiye)
Birincilik Ödülü:
Oktay BİNGÖL
(Türkiye)
İkincilik Ödülü:
Vladimir KAZANEVSKY (Ukrayna)
İkincilik Ödülü:
Vladimir KAZANEVSKY
(Ukrayna)
Üçüncülük Ödülü:
Aleksei KIVOKURTCEV (Rusya)
Luc DESCHEEMAEKER (Belçika)
Mojmir MIHATOV (Hırvatistan)
Hamed MORTAZAVI ALAVI (İran)
Sergei SEMENDYAEV (Ukrayna)
Natalia NEDZVEDSKAYA (Ukrayna)
Özel Ödül:
Dragoslav JANOSEVIC (Sırbistan)
Leslie RICCIARDI (Uruguay)
Shahrokh HEIDARI (Fransa)
Zoran ZLATICANIN (Sırbistan)