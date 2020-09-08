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Kültür-Sanat

52. Üsküp Dünya Karikatür Galerisi'nde birincilik ödülü Oktay Bingöl'ün

08 Eylül 2020 22:22

52. Üsküp Dünya Karikatür Galerisi'nde kazananlar açıklandı. Büyük ödülü Rusya'dan Mikhail Zlatkovsky alırken, birincilik ödülü Türkiye'den Oktay Bingöl'ün oldu.

Yarışmada Ukrayna'dan Vladimir Kazanevsky'nin eseri ikincilik ödülüne layık görülürken 6 adet üçüncülük ödülü ve 4 adet özel ödül verildi.

Serbest temada verilen ödüller ve kazananlar şöyle:

Büyük Ödül:

Mikhail ZLATKOVSKY (Rusya)

Büyük Ödül:
Mikhail ZLATKOVSKY
(Rusya)

Birincilik Ödülü:

Oktay BİNGÖL - (Türkiye)

Birincilik Ödülü:
Oktay BİNGÖL
(Türkiye)

İkincilik Ödülü:

Vladimir KAZANEVSKY (Ukrayna)

İkincilik Ödülü:
Vladimir KAZANEVSKY
(Ukrayna)

Üçüncülük Ödülü:

Aleksei KIVOKURTCEV (Rusya)

Luc DESCHEEMAEKER (Belçika)

Mojmir MIHATOV (Hırvatistan)

Hamed MORTAZAVI ALAVI (İran)

Sergei SEMENDYAEV (Ukrayna)

Natalia NEDZVEDSKAYA (Ukrayna)

Özel Ödül:

Dragoslav JANOSEVIC (Sırbistan)

Leslie RICCIARDI (Uruguay)

Shahrokh HEIDARI (Fransa)

Zoran ZLATICANIN (Sırbistan)

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