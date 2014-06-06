'52 ada suya gömülebilir'



Deniz seviyesindeki yükselme dünyanın çeşitli bölgelerini tehdit ediyor. BM Çevre Programı, iklim değişimi nedeniyle özellikle 52 küçük ada devletin tehlikede olduğunu bildirdi. Bu küçük ada devletlerin küçük yüzölçümü ve büyük nüfus yoğunluğuna sahip olduğuna dikkat çekildi.

BM Çevre Programı direktörü Achim Steiner, “62 milyon nüfuslu bu 52 ulus, dünya sera gazı salınımının yüzde 1'den daha az bir miktarından sorumlu. Buna rağmen bunun yol açtığı iklim değişikliğinden orantısız derecede olumsuz etkileniyorlar“dedi.

Barbados Adası'nda düzenlenen toplantıda açıklanan rapora göre, bazı adalarda deniz seviyesi küresel ortalamadan dört kat daha hızlı artıyor.

Geçen ay açıklanan bir araştırma, mercan kayalıklarının hektarının yılda 350 bin dolarlık ekonomik değeri bulunduğunu ortaya koymuş ve 1990'ların sonundan bu yana kaybedilen 34 milyon hektarlık alanın dünya ekonomisine yılda 11,9 trilyon dolara mal olduğunu bildirmişti.

Yılda 3 milimetrelik artış

Deniz seviyeleri 1993-2009 yılları arasında dünya genelinde yılda üç milimetre kadar yükseldi. Pek çok küçük adanın bulunduğu Batı Pasifik'te ise yılda 12 milimetrelik bir artış kaydedildi.

Mercan kayalıkları sadece balık zenginliği değil, aynı zamanda çevredeki sahiller için bir koruma faktörü olması açısından da önem taşıyor. 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin sonucu olarak mercan kayalıklarının yüzde 90'ının, 2050 yılına kadar ise tamamının tehlike altında olacağı belirtiliyor.