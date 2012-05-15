50'li yaşlarda kanser ölümleri azaldı

İngiliz Cancer Research UK derneğinin yaptığı araştırmaya göre İngiltere'de 1971 yılında 50'li yaşlarındaki 21 bin 300 kişi kanserden hayatını kaybetti. Bu sayı 2010'da 14 bin'e düştü.

Dernek bu sonuçların gelişen teşhis ve tedavi yöntemlerine bağlı olduğu kadar sigara içen insan sayısındaki azalmaya da bağlı olduğunu düşünüyor.

Ancak günümüzde hala sigara kanserin en yaygın nedeni.

Tütün kullanımı her yıl 60 bin kişinin kansere yakalanmasına neden oluyor.

Obezite, alkol kullanımı, kötü beslenme de yılda 35 bin kişinin kanser olmasına neden oluyor.

Uzmanlar kanser vakalarının en az yarısının yaşam tarzına bağlı olduğunu ve önlenebileceğini düşünüyor.

50'li yaşlarındaki erkeklerde geçmişte ölüm oranı oldukça yüksek olan mide, testis ve akciğer kanserleri artık eskisi kadar çok tehlike yaratmıyor.

Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise rahim kanseri ve mide kanserinde ölüm oranları düştü.

Cancer Research UK'den Prof Peter Johnson ''Son kırk yılda 50'li yaşlarda kanserden ölen insanların sayısı ilk defa yılda 14 bin'in altına düştü. Bu çok umut verici. Çok aşama kaydettiğimizi gösteriyor. İnsanların sigarayı bırakmaları çok etkili oldu. Ayrıca artık daha erken teşhis koyup daha efektif tedaviler uygulayabiliyoruz'' dedi.

Ancak uzmanlara göre kanserin öldürmeyen bir hastalık sayılmaya başlaması için daha çok yol alınması gerekiyor.

(BBC Türkçe)