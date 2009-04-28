500GB'lik optik disk geliştirildi

General Electric, 100 DVD'den daha fazla depolama kapasitesine sahip yeni nesil bir optik disk geliştirdi.



Micro holografik disk olarak adlandırılan yeni buluş, standart bir DVD büyüklüğünde ancak kapasitesi 100 DVD'den daha fazla. Ürünün birincil pazarı arşiv endüstrisi olarak belirlendi.



Ancak firma, diskin ev kullanıcıları tarafından bilhassa ortam yürütücüler(media player) sayesinde ev elektroniği tüketicileri tarafından da kullanılabileceğini düşünüyor.



Günümüzde en yüksek görüntü kalitesine sahip olan Blu-ray diskler, 25 ila 50GB arasında veri depolayabiliyor.



Mikro-holografik disk, DVD ve Blu-ray ortamlarından daha yüksek veri depolama yeteneğine, veriyi bir düzlem üzerindeki girinti ve çıkıntılarda saklamak yerine, üç boyutlu bir alan üzerinde saklayarak ulaşıyor.



Bu alanın daha verimli kullanılması için önlerindeki en büyük engelin hologramların yansıma katsayılarını arttırmak olduğunu belirten General Electric yetkilisi Brian Lawrence, bir holografik diskin yansıma katsayısı arttıkça, diskin kapasitesi de o oranda arttığını ifade ediyor.



General Electric, bu teknolojinin her ne kadar henüz laboratuvar safhasında olduğunu ve oldukça deneysel sonuçlar elde ettiklerini ifade etse de, üretilen teknolojiyi kullanan donanım ve saklama ortamlarının güncel optik ürünlere oldukça benzer olduğunu belirtiyor.



GE, üretilecek yeni donanımların, DVD ve Blu-ray teknolojileri ile geriye dönük uyumlu olmaması için herhangi bir neden olmadığını söylüyor. Yani, üretilecek okuyucu-yazıcı donanımlar, aynı zamanda standart DVD, CD ve Blu-ray diskleri de oynatabilecek.