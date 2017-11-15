500 yıllık kitabe Tunceli'de bulundu

Anadolu Türk beylerinden Ferruh Şad Bey’in Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinin Ulukale köyünde bulunan türbesinden 20 yıl önce çalınan kitabesi, ilçede boş bir arazide tesadüfen bulundu.

1550 yıllarında,Çemişgezek’e bağlı Ulukale köyünde,Anadolu Türk beylerinden Ferruh Şad Bey için yapılan türbeye konulan kitabe, 1997 yılında çalındı. Paha biçilemeyen ve dönemin taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan Arapça harfler kullanılarak yazılan kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aranan tarihi eserler bültenine alındı, dünyanın her yerinde aranmaya başladı.



Ferruh Şad Bey’in kitabesi,ilçede bir kişi tarafından boş bir arazide bulundu. İsmi açıklanmayan kişi, kitabenin fotoğrafını çekip, Tunceli Kültür Müdürlüğü yetkililerine gönderdi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler,kitabeyi koruma altına aldı. Tunceli’ye getirilen kitabe, yapılan incelemenin ardından yakın bir zamanda açılacak olan Tunceli Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

20 yıldır aranıyordu

Kitabenin bulunması için yıllardır dedektif gibi çalıştığını belirten Tunceli Kültür ve Turizm Müdürüİsmet Hakan Ulaşoğlu, "Yıllardır Tunceli’de görev yapıyorum. Kitabenin bulunması için ben de bir dedektif gibi peşine düştüm. Ama bir noktaya gelince, çalışmamız nihayetlendi. Çünkü bir şeye ulaşamadık. Savcılıkla, ilgili jandarma komutanlıklarıyla yazıştık, fakat bir sonuç alamadık. Geçtiğimiz hafta Çemişgezek İlçesi’nde bir vatandaş arazide bulduğu kitabenin fotoğraflarını bana gönderdi, ben de derhal inceledim ve 20 yıldır aranan kayıp kitabe olduğunu tespit ettik. Kitabeyi bulunduğu yerden alarak müdürlüğümüze getirip, koruma altına aldık" diye konuştu.