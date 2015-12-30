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Kültür-Sanat

500 yıllık camiye mermer pisuvar

Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camisi'ndeki düzenlemeler tepki çekti

30 Aralık 2015 21:09

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii'nin erkekler tuvaletine mermer kaplamalar ve pisuvarlar yapılması tepki çekti. Gebze Tarih Araştırma Komisyonu Başkanı Resul Orman, "Restorasyonun aslına uygun yapılmasını uygun görüyoruz. Külliyenin tarihi dokusuna zarar vermesinler, yetkililer bu işi bilenlere yaptırsınlar" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçe merkezinde bulunan, Çoban Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan'a 1510 yılında yaptırılan Çoban Mustafa Camii ve Külliyesi’nin erkek tuvaletinde yeni düzenlemeler yapıldı. Tarihi caminin tuvaletinde duvarlar mermerle kaplanarak üzerine pisuvarlar monte edilirken, pisuvarların arasına da yine mermerden paravanlar konuldu. Ayrıca yeni lavabolar yapıldı. Ancak tarihi caminin dokusunu bozan düzenleme tepki gördü. Vatandaşlar tarihi yapıya zarar veren değişikliğin ortadan kaldırılmasını isterken, bazı vatandaşlar da pisuvarların dinen de uygun olmadığını ileri sürerek tarihi özelliğin bozulmamasını istedi.

Gebze Tarih Araştırma Komisyonu Başkanı Resul Orman tarihi yapının özelliğini bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Külliyenin lavabolarının modernize edilmiş haliyle halkın önüne sunulduğu, tarihi dokuya zarar verdiği için biz tarihçiler ve tarih gönüllüleri olarak bu süreci istemiyoruz. Restorasyonun aslına uygun yapılmasını uygun görüyoruz. Külliyenin tarihi dokusuna zarar vermesinler, yetkililer bu işi bilenlere yaptırsınlar."

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