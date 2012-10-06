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Yaşam

Azteklere ait 500 yıllık 50 kafatası bulundu

Arkeologlar, insanların kurban edildikleri taşın altında raflara asılı halde buldukları kafataslarının her iki yanında delikler olduğunu belirtti

06 Ekim 2012 13:46

Aztek İmparatorluğu dönemine ait, 500 yıl öncesinden kalma 50 kafatası bulundu.
 
Aztek Tapınağı'nda 500 yıllık 50 kafatası bulundu. Uzmanlar, kafataslarının Kolombiya uygarlığı öncesi Meksika'da Azteklerin en büyük tapınağı olan Templo Mayor'deki ritüellere ışık tutacağını ve bu döneme ait yeni bilgiler ortaya çıkaracağını bildirdi.

Arkeologlar, insanların kurban edildikleri taşın altında raflara asılı halde buldukları kafataslarının her iki yanında delikler olduğunu belirtti.

Templo Mayor, 1325-1521 yılları arasında İspanya'nın Meksika'yı fethine kadar Azteklerin en önemli ve büyük tapınağıydı.

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