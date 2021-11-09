'500T - Kayıp Otobüs' dizisinin ön gösterimi otobüste yapıldı

Dijital platform Gain'in yeni mini dizisi "500T - Kayıp Otobüs"ün ön gösterimi 500T otobüsü içinde yolculuk yaparken gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Murat Özsoy ve Sinan Yabgu Ünal'ın üstlendiği "Mockumentary" türündeki dizi, 11 Kasım'da Gain'de izleyiciyle buluşuyor.

500 T'nin içindeki tüm yolcularla beraber ortadan kaybolmasını konu alan mini dizinin ön gösterimi, gazetecilerin katılımıyla 500T'nin 62. durağı olan 4. Levent'ten hareket eden otobüste yapıldı.

"Hiçbir saçmalık bizim gerçeklerimizden daha saçma bir noktaya gitmiyor"

Gösterimin ardından konuşan senarist ve yönetmen Murat Özsoy, dizide gerçeklikle kurmaca arasında bir dünya kurgulamaya çalıştığını belirterek, projeyle kendisinin de yeni bir deneyim yaşadığını söyledi.

Özsoy, "Gerçekten 500T ve yolcuları kaybolsaydı bu nasıl olurdu?" sorusunu sürekli kendisine sorduğuna dikkati çekerek, "Ben aslında bir gerçeklik yaratmaya çalıştım ama birinci bölümden sonra yavaşça artık seyirciyi o eğlenceye götürmeye uğraştım. Üç, dört, beş, altı, yedi giderek saçmalıyor. Hiçbir saçmalık bizim gerçeklerimizden daha saçma bir noktaya gitmiyor. Özellikle altını çizmek istediğim bir noktaydı" ifadelerini kullandı.

"Kayıp Malezya uçağından ilham aldım"

Birkaç yıl önce kaybolan Malezya uçağı vakasından ilham alarak böyle bir proje yapmaya karar verdiğini ifade eden Özsoy, sıradan insanların başına gelen büyük olayların konuşulmamasının, gündemde yer almamasının kendisine komik geldiğini anlattı.

Murat Özsoy, "500T - Kayıp Otobüs"ün 7 bölümlük bir mini dizi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok komedi dizisinde yer aldım. Genel olarak da kara mizah seviyorum. Ben böyle şeylere gülüyorum, çok absürt geliyor bana beni düşündüren şeyler. Türkiye'de de çok fazla ilginç haber oluyor hayatımıza yansıyan. Bu yaptığımız 'Mockumentary' (sahte belgesel) türünün de çok güzel örnekleri var dünyada. Kimsenin espri yapmadığı, kimsenin doğasına aykırı olmadığı şeye gülmek bana zekice geliyor. Şimdiki kuşakta da ben o televizyon komedisine karşı böyle bir soğuma, mide bulantısı seziyorum. O yüzden bu biraz onun uç örneği oldu. Hiçbir şekilde espri yok. Herkesin saçma sapan ciddiyetleri var ve biz ona gülüyoruz. Bunu başarabilirsem benim için bu bir başarı olur."

Dizinin konusu

Tek bir sefer süresi 240 dakika olan Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan 500T numaralı belediye otobüsü, cuma akşamı yoğun Levent trafiğine girmemek için ara sokaklardan kaçacak olur. Haluk K. yönetimindeki otobüs 4. Levent durağının hemen ilerisinden bir sokak arasına girer. Yaklaşık 200 metre ilerdeki büfenin önünden geçip sağa doğru kıvrılır ve bir daha kimse otobüsten haber alamaz. 500T otobüsü içindeki yolcularıyla ortadan kaybolmuştur. (AA)