500 ile 4 bin lira arasında değişen altın biberon ve emziğe talep çok

Türkiye'de üretilen ve satış fiyatı 500 TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar çıkan altın emzik ve altın biberona özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu ülkelerinden oldukça fazla talep var.

Türkiye'de yaklaşık 4 yıl önce üretilmeye başlanan altın emzik ile altın biberon çeyrek, yarım veya tam altın dışında hediye arayan çiftlere alternatif oluyor. Standart 14 ayar üretilen altın emzik, mineli, taş mıhlamalı, göz boncuklu olup olmadığına göre fiyatı da değişiyor. 22 ayar altınla üretilen emzik ve biberonların satış fiyatı 1.200 ila 4 bin liraya kadar çıkıyor.

Altın emzik ve biberon satışı yapan firma temsilcisi Suat Özer, 4 yıldan bu yana sattıkları altın emziğin, doğum takısı olarak çok ilgi gördüğünü belirtti.

Ortadoğu'ya 21 ayar

Özer, pırlanta kullanılması gibi özel taleplerle fiyatların daha da arttığını belirterek, "Altın emzik ve biberonlar İstanbul'da üretiliyor. Birçok ülkeye de gönderiliyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkeleri yoğun ilgi gösteriyor. Ortadoğu'ya genelde 21 ayar altından yapılmış altın emzik ve biberon gönderiliyor" diye konuştu.

Başlangıçtaki "acaba kullanılabilir mi hijyen mi emzikten takı olur mu" çekincelerinin son 3 yılda aşıldığını dile getiren Özer, "Altın emzik ve biberon, son derece hijyendir. Sadece süs ve hediye amaçlı kullanılmaz. Çocuklarını büyütürken gönül rahatlığıyla altın emzik ve biberonları kullanabilirler. Artık herkesin ilgi odağı oldu. Güzel, klasik dışında bir hediye" dedi.