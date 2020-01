50 yıldır ensesinde taşıdığı 4 kiloluk kitleden 2 saatlik ameliyatla kurtuldu

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can\'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı. Operasyonun ardından Can, \"50 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık\" diyerek espri yaptı.

Samsun’un Çarşamba İlçesi\'nde yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can’ın, 30’lu yaşlardayken oluşmaya başlayan kitle, hızla büyüyerek yaklaşık 4 kiloya ulaştı. Doktora gitmeyen Can, kitleyi 50 yıl boyunca vücudunda taşıdı. Kitlenin üzerinde yara çıkınca verdiği rahatsızlıktan dolayı Atasam Hastanesi\'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Zeki Pişkin, kitlenin alınması gerektiğini belirtti. 3580 gram ağırlığında, 23 santim çapındaki kitle, 2 saat süren başarılı bir operasyonla alındı. Kitle, patolojiye gönderilirken operasyonla ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Salih Zeki Pişkin, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, “Yıllarca ihmal edilmiş, yıllarca boynunda gereksiz yere taşınmış, hiçbir zamanda şikayet edilmemiş bir vaka karşısında bizde şaşırdık. Üzerinde yara oluşmasa yine de hastaneye gelinmeyecekti. Hastamız bunu dert etmemiş zira kalp ve parkinson gibi başka sorunlarla uğraşmak durumda kalmış. Yapılan operasyon ile bir nevi ağırlıktan kurtulmuş oldu” dedi.

Yıllardır ensesinde taşıdığı kitleden kurtulan Yaşar Can ise \"Adeta hafifledim. Üzerinde yara çıkana kadar beni rahatsız etmiyordu. 50 yılı aşkın benimle beraberdi, artık ayrıyız. 50 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık” dedi.



