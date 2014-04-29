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Yaşam
Deutsche Welle

50 yeni mumya bulundu

İsviçreli arkeologların Mısır’daki Krallar Vadisi’nde 50’den fazla yeni mumya buldukları açıklandı. Mumyalardan 30’unun kimlik tespiti yapıldı.

29 Nisan 2014 22:23


Basel Üniversitesi’ne bağlı bilim insanlarının yaptıkları kazılarda, Mısır’ın Luksor kenti yakınlarındaki Krallar Vadisi’nde aralarında prens ve prenseslere ait cesetlerin de bulunduğu 50’den fazla mumyaya ulaştıkları bildirildi.

Bulunan mumyaların M.Ö. 1550 – 1292 yılları arasında hüküm süren 18’inci hanedanlık üyelerine ait olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacıların mumyaların içinde bulunduğu seramik mezarların üzerindeki yazılar sayesinde 30 mumyanın kimlik tespitini yapabildiği belirtildi.

Krallar Vadisi'nde gömülü bulunan ve M.Ö. 14’üncü yüzyılda hüküm sürmüş firavunlar IV. Thutmose ve III.Amenhotep’in erkek ve kız çocuklarının kimlik tespiti yapılanlar arasında olduğu kaydedildi.

Basel Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacıların en az sekiz prenses ve dört prensin ise kimlik tespitini yapamadığı vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Mısır Krallar VadisiMısır LuksorKrallar VadisiM.ÖVadisiIII.AmenhotepDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/GA

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