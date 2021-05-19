50 yaşındaki model Naomi Campbell ilk çocuğunu dünyaya getirdi

Ünlü model Naomi Campbell, 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Instagram hesabında bebeğinin ayağını tuttuğu bir fotoğraf paylaşan Campbell "Bu güzel küçük nimet beni annesi olarak seçti. Bu zarif ruhu hayatıma almakla gurur duyuyorum. Seninle hayatımız boyunca sürecek bu bağı anlatacak bir kelime yok meleğim. Daha büyük bir sevgi yok" ifadelerini kullandı.

İngiliz model, hamile olduğunu daha önce kamuoyuna duyurmamıştı.

Campbell, 2017'de yaptığı bir söyleşide çocuk sahibi olmayı düşündüğünü "Şimdi bilimin geldiği noktada ne zaman istersem olabilirim" sözleriyle anlatmıştı.