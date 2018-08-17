50 yaş üstü kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

İSTANBUL, (DHA) –KALP ve damar hastaları başta olmak üzere, tüm kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Murat Turfan, “50 yaş üstü ve obezite sorunu olan bireylerin kalbi yaz sıcağından olumsuz yönde etkilenmektedir” dedi. Turfan, yaz sıcakları ve nemin kalbe etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Yaz mevsimi, aşırı sıcaklık ve nem oranın yüksekliği ile kalp ve damar hastalığı olanlar kadar sağlıklı kişileri de etkiliyor. Vücut ısısını artıran sıcak havalar, insan hayatı için önemli olan proteinlerin çalışmasını da aksatarak hayati risklere neden olabiliyor.

Yaz sıcaklarında sağlıklı kalmak için vücudun sıcağa mümkün olduğu kadar doğrudan maruz kalmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Turfan, “Vücut sıcaklığının çok yükselmesi hayati önem taşıyan protein yapısında bulunan enzimlerin çalışmasında aksamalara neden olmaktadır. Vücut için önemli enzimlerin reaksiyonları vücut sıcaklığında hızlıdır. Sıcaklık arttığı zaman vücut için hayati olan enzimlerin yapısını bozmaktadır. Çünkü enzimler protein yapısında olduğundan yüksek sıcaklığa dayanamamaktadır. Bu da kalp problemlerini tetiklemektedir” dedi.

“KALP HASTALARI YAZ SICAKLARINDA ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALI”

Sağlıklı insanların, yeterli sıvı alarak sıcak ve nemli havanın olumsuz etkilerinden korunabileceklerini dile getiren Doç. Dr. Turfan, “Ancak kalp hastaları yaz sıcaklarında çok daha dikkatli olmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem, alınan ilaçların etki ve yan etki güçlerini de değiştirmektedir. Bunun yanında 50 yaş üstündeki ve obezite sorunu olan bireylerin kalbi de yaz sıcağından olumsuz yönde etkilenmektedir” dedi.

“RADYASYON VE BUHARLAŞMA İLE KALBİNİZ YORULMASIN”

Fazla ısının kalbin olumsuz yönde etkilenmesine iki yolun neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Turfan, bu nedenleri şöyle açıkladı:

“Radyasyon yani yayılma; yokuş aşağı akan su gibi, ısı da sıcak alanlardan soğuk alanlara doğru hareket etmektedir. Etrafınızdaki hava, vücut ısısından daha soğuk olduğu sürece, ısı havaya yayılmaktadır. Ancak hava sıcaklığı vücut sıcaklığına ulaştığında bu denge bozulmaktadır. Radyasyon kan akışının yeniden yönlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden daha fazla miktarda kan deriye gitmektedir. Bu, kalbin daha hızlı atmasına ve daha kuvvetli kan pompalanmasına sebep olmaktadır.

Buharlaşma; cildinizden buharlaşan ter, ısıyı uzaklaştırmaktadır ancak nemin yüzde 75’in üzerine çıkmasıyla buharlaşma ile ısı kaybı da zorlaşmaktadır. Bu da kardiyovasküler sistemi zorlamaktadır. Sıcak ve nemli havada ter, vücuttan daha fazla ısıyı çekmekle birlikte vücut için gereken sodyum, potasyum ve diğer minerallerin kaybolmasına neden olmaktadır”.

“DOKTORUNUZ İLAÇLARINIZIN DOZUNU YENİDEN AYARLAMALI”

Yaz döneminde göğüs ağrısı çeken hastalarda kalbin iş yükünün artmasından dolayı kalp krizinin gelişebileceğini dile getiren Doç. Dr. Turfan, “Kalp yetmezliği bulunanlarda kış aylarında yapılan sıvı kısıtlaması yazın da devam ederse tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine, bayılmaya ve hatta böbrek yetmezliğine ulaşan tabloları ortaya çıkarabilmektedir. Bu hastaların kullandığı idrar söktürücü hapların dozları, kişinin durumuna göre yeniden ayarlanmalıdır” şeklinde konuştu.

“YÜZERKEN YALNIZ OLMAYIN”

“Kalp hastasıysanız ve evinizin dışında işiniz varsa yada tatile gidecekseniz herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için öncelikle çeşitli önlemler almanız ve olabilecek herhangi bir olumsuz durumda size yardımcı olacak birisi olması gerekir” diyen Doç. Dr. Turfan, sıcaktan korunmak için alınabilecek bazı önemlemleri şöyle sıraladı:

“Güneşli havalar yüksek risk oluşturduğundan mümkünse saat 15.00’ten önce dışarı çıkmayın; Dışarı çıkmak zorundaysanız yanınızda mutlaka birisini alın; Hava alan, rahat ayakkabılar ve terlemeyi önleyici çorapları tercih edin; Hava alan veya terletmeyen kumaştan, hafif ve açık renkli giysileri tercih edin; Şapka ve güneş gözlüğü ile güneş koruyucu kremler kullanın; Soğuk çorbalar, salatalar ve meyve gibi hafif yiyeceklere ağırlık verin; Yeterli miktarda sıvı alın; Egzersiz öncesi ve sonrasında birkaç bardak su için, mola vererek egzersiz yapın; Kafeinli ve alkollü içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun; Boyunuzu geçen suda yüzmeyin ve yalnız olmayın; Kalp hastasıysanız egzersizlerinize ara vermek yerine, hekiminizle yeniden planlayarak devam edin.”

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