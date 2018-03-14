50. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu; işte 2017'nin en iyileri

50. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri sahiplerini buldu. Reha Erdem’in yönettiği Koca Dünya, "En İyi Film" de dahil olmak üzere 4 ödül kazandı.

filmloverss'da yer alan habere göre, 2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen 50. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Film başta olmak üzere dört dalda ödül kazanan Koca Dünya, en fazla öne çıkan yapım oldu.

Reha Erdem’in yazıp-yönettiği Koca Dünya’yı üç ödülle Pelin Esmer’in yönettiği İşe Yarar Bir Şey ve iki ödülle Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metraj çalışması Kaygı izledi.

Senarist-yönetmen Duygu Sağıroğlu ve oyuncu-şarkıcı Deniz Türkali’ye Onur Ödülü, film afişi ressamı İbrahim Enez’e Emek Ödülü’nün takdim edildiği törende ayrıca, Türkiye’de geçen yıl vizyona giren yabancı filmler arasından SİYAD üyelerinin oylarıyla En İyi Yabancı Film seçilen Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filminin ithalatçısı Fabula Films’e de ödülü verildi.

Ödüller



EN İYİ FİLM

Koca Dünya

EN İYİ YÖNETMEN

Reha Erdem – Koca Dünya

AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM

Ceylan Özgün Özçelik – Kaygı

EN İYİ SENARYO

Barış Bıçakçı, Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey

EN İYİ KADIN OYUNCU

Başak Köklükaya – İşe Yarar Bir Şey

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Aytaç Uşun – Sarı Sıcak

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ayta Sözeri – Aile Arasında

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yiğit Özşener – İşe Yarar Bir Şey

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Florent Herry – Koca Dünya

EN İYİ MÜZİK

Ekin Fil – Kaygı

EN İYİ KURGU

Reha Erdem – Koca Dünya

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Naz Erayda – Buğday

GIO FANTASTİK SİNEMA ÖDÜLÜ

Genco / Ali Kemal Çınar

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL FİLM

Blue / Serhat Ünver

EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM

Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena

EN İYİ KISA FİLM

Kötü Kız / Ayçe Kartal

EN İYİ YABANCI FİLM

Yaşamın Kıyısında / Manchester by the Sea

SİYAD ONUR ÖDÜLÜ

Duygu Sağıroğlu

SİYAD ONUR ÖDÜLÜ

Deniz Türkali

SİYAD EMEK ÖDÜLÜ

İbrahim Enez