'50 Sarışın' işinden etti

Çarkıfelek yayınında Asena yerine "Mehmet Ali ile 50 Sarışın" yarışmasının kızlarının hosteslik yapmaya başladı.



Asena’nın işten çıkarıldığını doğrulayan Erbil "Konunun benimle bir alakası yok, kararı yapım şirketi aldı" dedi.



Fox’ta yayınlanan "Mehmet Ali ile 50 Sarışın" yarışmasındaki kızlar, bir buçuk yıldan beri aynı kanalda "Çarkıfelek" yarışmasında hosteslik yapan Asena’yı işinden etti... Bu sürpriz kararın alınmasında "Mehmet Ali ile 50 Sarışın" programına ilginin artırılmasının başrolü oynadığı konuşuluyor. Bir diğer iddia ise kriz dolayısıyla Asena’nın işine son verildi. Konuyla ilgili "50 Sarışın"ın yapımcısı MED Yapım’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi ama programın sunucusu Erbil, ayrılığı doğruladı: "Asena, pazartesi gününden beri yok. Fox’taki 50 sarışın programının tanıtımını hızlandırmak için her gün kızlardan bir tanesi hostes olmaya karar verdiler. Bu benim dışımda gelişen bir olay. Kanal ile MED Yapım ortaklaşa böyle bir karar aldı." Bu sürpriz ayrılıkla ilgili Asena’dan bir açıklama gelmedi.

