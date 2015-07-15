50 Cent iflasın eşiğinde

Rap müziğin ünlü sesi olan ve ticari yatırımlarıyla milyonlarca dolar kazanan 50 Cent, ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti. Konkordatonun sanatçının müzik çalışmalarını ve ticari faaliyetlerini etkilemeyeceği bildiriliyor.

Eski bir uyuşturucu satıcısı olan ve en ünlü albümü 'Ya zengin ol, ya da bu yolda öl' adını taşıyan 50 Cent'in ticari faaliyetleri, bir holding boyutuna ulaşmıştı. Asıl adı Curtis James Jackson olan 40 yaşındaki sanatçı, spor içeceği ve madencilik sektörlerine yatırım yapmış, televizyonda iddialı yapımlara imza atmış, tekstil ürünleri ve müzik aksesuarı markalarıyla da büyük gelir kazanmıştı.

Milyonlarca satan albümlerinin katkısıyla 'en çok kazanan işadamı-sanatçılar' arasına giren 50 Cent’in işleri, hakkındaki bir tazminat davasıyla tehlikeye girdi.

50 Cent, 2009 yılında rakip rap sanatçısı Rick Ross ve kız arkadaşı hakkında küçültücü ifadeler taşıyan bir video kaydetti ve daha sonra bu video sosyal medyada yayınlanınca, sorunlar başladı.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle tazminat davasına hedef olan 50 Cent, geçen hafta sonuçlanan davada 5 milyon dolara mahkum oldu. Hukukçular, konkordato ilanının mahkeme kararıyla bağlantılı olduğunu, konkordatonun tazminat taleplerini durdurduğunu hatırlattılar.

50 Cent’in malvarlığı ve borçlarının 10 milyon dolar ila 50 milyon dolar arasında değiştiği ve konkordato sonrasında alacaklılara yeni ödeme planı verileceği bildiriliyor.

Teknik olarak iflas süreci sayılsa da, ABD yasaları, konkordatoda ticari faaliyetlerin aynen sürmesini ve işletmenin gelir yaratmasını öngörüyor. 50 Cent’in avukatları da sanatçinın müzik ve ticareti sürdüreceğini belirtiyor.