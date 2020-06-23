50 bin Euro verip yaptırdığı kalça ameliyatından sonra 6 ay oturamadı!

Hindistan'ın Kim Kardashian lakaplı modeli Shilpa Sethi, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalça ameliyatından sonra altı ay oturmadığını söyledi.

Her zaman kıvrak bir vücudan sahip olmak istediğini söyleyen Shilpa, annesinin karşı çıkmasına rağmen ameliyat olduğunu ama her şeyin ters gittiğini söyledi.



Haberler.com'un haberine göre; internet üzerinden bir doktor hakkında yapılan yorumlara kanarak doktorunu seçtiğini ama daha sonra doktor hakkında yapılan yorumların sahte olduğu ortaya çıktığını söyleyen Shilpa, ameliyattan sonra komplikasyon yaşamaya başladığını ve acı çekmeye başladığını dile getirdi.



Shilpa, daha sonra ameliyatı yapan doktorun muayenesine gelen hastalara kendisini hakkında olumlu yorum yapmaları karşılığında rüşvet verdiğini öğrendiğini söyledi.



Ameliyattan sonra çektiği acılar yüzünden altı ay oturamadığını söyleyen Shilpa, başından geçenleri başkaları aynı doktoru seçip benzer acıları yaşamaması için paylaştığını dile getirdi.



Aylarca oturamayan Shilpa, yaşadığı acılardan 60 bin dolara mal olan ve iki kez Kolombiya'ya gitmek zorunda kaldığı tedavi ile kurtuldu.