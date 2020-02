Kültür-Sanat 5. yüzyıldan kalma 'vampir çocuk' mezarı bulundu 10 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu düşünülen kalıntılar ağzına taş yerleştirilmiş halde bulundu

Let Me In filminden bir sahne

15 Ekim 2018 13:52 -

A

+