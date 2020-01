-''5 yıl mı, 7 yıl mı?'' tartışmaları -Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı, yeni yılın ilk haftalarında TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek -TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu: -''Tartışmalar nedeniyle tasarıya, 11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili bir ifade konulmak zorunda'' -''Biz düzenleme yapmazsak, iş YSK'ya düşecek'' TBMM (A.A) - 25.12.2011 - Melda Çetiner - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi, bu kez Meclisin gündemindeki ''Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu Tasarısı'' ile bir kez daha tartışma konusu olacak. Geçen dönemde kadük kalan ve Hükmetin bu dönem başında yenilediği ''Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu Tasarısı'', yeni yılın ilk haftalarında TBMM Anayasa Komisyonunda yeniden ele alınacak. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayının ilk yarısında görüşülecek olan tasarıya, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ile ilgili bir ifadenin konulması gerektiğini'' söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili bir belirsizliğin olmadığını söyleyen Kuzu, ''Sayın Gül'ün görev süresi 7 yıldır. Görüşüm yeni değil. Seçildiği günden beri 7 yıldır. Bu konuyu tartışmanın anlamı yoktur. Çünkü biz kendisini 7 yıllığına seçtik'' dedi. Kuzu, geçmişe dönülüp bakıldığında, ''hesaplarının 11. Cumhurbaşkanı'nı halka seçtirmek olduğunun'' görüleceğini, ancak gelişmeler nedeniyle önce seçimin daha sonra Cumhurbaşkanlığı ile ilgili referandumun gerçekleştiğini anımsattı. ''Hesap tam tersiydi. Önce referandum olacak Cumhurbaşkanı'nı seçecektik, sonra seçime gidecektik'' diyen Kuzu, bu nedenle Anayasaya geçici madde konulmadığını belirtti. Kuzu, ''Cumhurbaşkanımız halk tarafından seçilseydi bugünkü tartışmalar olacak mıydı? Önce düşündüğünü sonra yaptın, sonra düşündüğünü önce yaptın. PTT'ye verdiğin bir mektup dönüşü olmayan bir yola girmiş, yapamadık. Cumhurbaşkanını seçtikten sonra metne konulan, '11. Cumhurbaşkanı'nı halk seçer'' ibaresini çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü anlamı kalmadı'' dedi. Tablonun net olduğunu, 11. Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl, 12. Cumhurbaşkanı'nın ise 5 artı 5 için seçileceğini belirten Kuzu, muhalefetin ''Anayasa değişikliği gerekir'' görüşüne ilişkin, ''Bugün yazılır ama 5 yıl için yazılır. Zaten 7 yıl görev süresi...Eğer mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev süresini 5 yıla indirmek istiyorlarsa, kanunla bu olmaz. Allah'ın emri gibi olmaz. Ancak anayasa ile mümkündür. Çünkü o zaman kısaltmadır, Cumhurbaşkanı statüsünü aşağı indirmektir. Onu ancak anayasaya yazarsın. Bir geçici madde konulur'' diye konuştu. -''Minare düzeltmek lazım''- 23. Dönemde Komisyon gündemine gelen tasarıda, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin ''5 yıl mı, 7 yıl mı'' tartışmalarının yapılmadığını hatırlatan Kuzu, şöyle konuştu: ''Bu tartışma, bugün çıktı. Demek ki minareyi düzeltmek lazım, en azından. Ama muhalefet, 'minare düzeltmek' ifadesini bilmiyor. Eğri olmayan minareyi düzeltmiş kabul ediliyor. Hikaye şu; Mimar Sinan Edirne'deki Selimiye Camisi'ni yapınca, 4 minareye bakıyor. Yanından geçen çocuk, 'Amca minarelerden biri eğri' demiş. 'Hangisi' diye sorunca o da göstermiş. Mimar Sinan şöyle bakıp, 'Haklısın yavrum' demiş, çünkü dedikodusundan korkmuş. Çağırmış ustaları, ip istemiş, minareleri bağlayıp aşağıdan çekiyorlar. Çocuğa sormuş, 'Tamam düzelmiş' demiş. Sonra Sinan'a diyorlar ki 'Böyle bir şey olabilir mi, eğrilik iple düzelir mi?' diye. 'Ben de biliyorum ama bu çocuğun söylediği her yerde konuşulur, her gören eğri gibi görür, en iyisi böyle yapalım' cevabını vermiş. Bugün minare eğri değil aslında, muhalefete karşı düzeltmiş görünelim. 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nı Mecliste seçtik, Genel Kuruldan çıktığımda basın mensuplarına, '7 yıl için seçtik, ama referandumda halk tarafından kabul görürse bundan sonra 5 yıl için seçeceğiz' yanıtını verdim. Nitekim birçok anayasa hocası 7 yıl diyordu o zaman. Bugün muhalefet niye 7 yıl diyor? Muhalefetin etrafında şeytan dolaşıyor, dürtüklüyor bunları. Muhalefet fitne peşinde. Biz 5 yıl deseydik, onlar kesinlikle 7 yıl derlerdi. Amaç sadece nifak sokmak.'' -''Dayanakları var''- Kuzu, Fransa'da, 7 yıllığına halk tarafından seçilen Jacques Chirac'ın görevdeyken Cumhurbaşkanının süresinin 5 yıla indirildiğini hatırlatarak, ancak Chirac'ın 7 yılını tamamladığını hatırlattı. Geçmiş yıllarda üst kurullarda görev alanların görev süresinin 5 yıldan 3 yıla indirildiği hatırlatan Kuzu, Danıştayın buna karşılık, '5 yıl dolmadı görevden alamazsın'' dediğini, ayrıca CHP'nin açtığı davada, Anayasa Mahkemesinin sendika ve federasyonlarda başkanların görev süresinin aşağıya çekildiği düzenleme konusunda oybirliğiyle 'görev sürelerinin dolması ve statünün korunması gerektiğine'' karar verdiğini anlattı. Kuzu, tartışmalar nedeniyle, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'na, '11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi'' ile ilgili bir ifadenin korunması gerektiğini bildirdi. ''Meclis başkanı da ben de böyle söylüyorum, bunun doğrusu budur'' diyen Kuzu, bunun Komisyon ya da Genel Kurulda bir önergeyle düzenlemeye konulacağını söyledi. Konuyla ilgili tartışmalarda, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ile ilgili düzenlemenin yasayla değil anayasayla yapılması gerekiği'' görüşüne karşılık Kuzu, 7 yıl için Anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını, ancak 5 yıl üzerinde anlaşılması halinde Anayasa değişikliği gerektiğini kaydetti. -''Tarihi Meclis belirler''- ''Düzenlemeyi biz yapmazsak YSK yapacak bir şekilde'' diyen Kuzu, hukukun, yönetimin boşluk kabul etmeyeceğini belirterek, ancak yetkili olan TBMM'nin görevini yapmaması halinde işin YSK'ya düşeceğini söyledi. Kuzu, ''Normal şartlarda tarihi Meclis belirler, seçimi YSK yapar; sandıkları kurar, aday listelerini düzenler, kuraları çeker, güvenlik önlemlerini alır. Ama tarihi Meclis belirlemezse YSK bir yorum yapar. '2012 mi', '2014 mü' der, onu bilemem. Ne derse o zaman ona uymak zorunda kalırız'' diye konuştu. Tartışmalara dayanak olarak seçim tarihinin örnek gösterilmeyeceğini belirten Kuzu, Meclisin her zaman erken seçim kararı alabileceğini sözlerine ekledi. (MEL-KUD)