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Kültür-Sanat

'Beyoğlu Sinema Ödülleri' 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek

En son 2011 yılında 'Yeşilçam Ödülleri' adıyla organize edilen ödül töreni bu yıl 'Beyoğlu Sinema Ödülleri' adıyla 10 dalda ödül verecek

03 Haziran 2016 23:38

Beyoğlu Belediyesi ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle 'Yeşilçam Ödülleri' adıyla organize edilen sinema ödülleri organizasyonu, 'Beyoğlu Sinema Ödülleri' adıyla yeniden düzenlenecek.

Beyoğlu Sinema Ödülleri oylama sistemine göre; 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında gösterime girmiş tüm Türk filmleri arasından seçici kurul ve ana jüri tarafından iki aşamalı olarak seçilecek filmlere, 10 ana dalda ödül verilecek.

 

En iyi filme 250 bin TL ödül



Birinci aşamada; 2015 yılında vizyona girmiş olan filmlerin ekiplerinden oluşan ön jüri (üretenler jürisi), kendi filmleri dışında diğer aday filmlere verdikleri oylar sonucu 10 ana dal için beşer aday belirleyecek ve bunlar ekimde yapılacak basın kokteyliyle kamuoyuna duyurulacak. İkinci aşamada ise yine ön jürinin olduğu; başta sinema kurumları olmak üzere iş, kültür, sanat ve medya alanındaki kamuoyu önderlerinin de katılımıyla daha geniş bir jüri görev yapacak.

Beyoğlu Sinema Ödülleri kapsamında 'En İyi Film' 250 bin lira, 'En İyi Yönetmen' 100 bin lira, 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' 50'şer bin lira, 'En İyi Müzik' ve 'En İyi Kurgu' 25'er bin lira ödül alacak. 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülleri de verilecek.

Ödüller 14 Kasım'da sahiplerini bulacak.

 

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