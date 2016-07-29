5 yeni film vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi. Matt Damon'ın en ikonik rolüne geri döndüğü ve CIA'in en ölümcül eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan "Bourne" serisinin yeni bölümü de izleyicisiyle buluşuyor.

1. Prensim



Ödüllü yönetmen Maiwenn Le Besco'nun yönettiği ve Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel ile Isild Le Besco'nun oynadığı "Prensim" izleyiciyle buluşacak.

Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Fransa yapımı film, acı ve özlem, tutku ve ihanet arasında gidip gelen sıra dışı bir ilişkiye odaklanıyor.

2. Jason Bourne

Matt Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander ile Vincent Cassel'in oynadığı film, aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Matt Damon'ın en ikonik rolüne geri döndüğü ve CIA'in en ölümcül eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan "Bourne" serisinin yeni bölümünde "The Bourne Supremacy" ve "The Bourne Ultimatum" filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass bir kez daha yönetmen koltuğunda yer alıyor.

3. Hayalet Avcıları

Paul Feig'in yönettiği ve Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon ile Leslie Jones'un oynadığı "Ghostbusters: Hayalet Avcıları" yeni karakterleriyle uzun süredir beklenen geri dönüşünü yapıyor.

Sevilen ilk filmden 30 yıl sonra başarılı yönetmen Paul Feig tarafından çekilen film, 1984'te Dank Aykroyd ve Harol Ramis tarafından yazılan ve Ivan Reitman'ın yapımcılığını üstlendiği "Ghostbusters: Hayalet Avcıları" filminden uyarlandı.

4. Eyvah Annem Dağıttı

Başrollerinde Mila Kunis, Kristen Bell ve Kathryn Hahn, Christina Applegate ve Jada Pinkett Smith'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Jon Lucas ile Scott Moore birlikte üstlendi.

Komedi türündeki film, çocukları için her şeyin en doğrusunu ve iyisini yapmaya çalışan bir grup annenin, tüm kurallardan sıkılıp kendileri için bir dizi çılgınlık yapmaya karar vermesinin ardından, kendilerini "mükemmel anne" olmaya çalışan kadınlarla mücadele içinde bulmalarını konu alıyor.

5. Şeytanın Oyuncakları

Padraig Reynolds'ın yönettiği korku türündeki filmin başrollerinde Christopher Wiehl, Kym Jackson, Tina Lifford, Samantha Smith ve Kennedy Brice gibi isimler yer alıyor.