5 yeni film vizyonda

'12 Eylül' dönemini mizahi bir dille anlatan, Orçun Benli'nin yönettiği ve Engi Altan Düzyatan, Hazal Kaya, Deniz Uğur, Mustafa Uzunyılmaz, Ferit Kaya, Volga Sorgu ile Ufuk Bayraktar'ın oynadığı “Bu Son Olsun” filmi, trajikomik sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle:“Kendilerine Balat semtini mesken tutan 5 evsizin hayattaki tek gayeleri, karınlarını doyurmaktır. Onlarla aynı mahallede yaşayan ve sol gruplardan birine üye olan Sinan ile Lale arasında gönül ilişkisi vardır. Bir dizi yanlışlıklar komedisi sonucu evsizlerin kendilerini siyasi mahkumlarla birlikte cezaevinde bulmasıyla film devam eder.”Yusuf Pirhasan'ın yönettiği ve Belçim Bilgin, Demet Akbağ, Asuman Dabak ve Nihal Yalçın'ın oynadığı “Kurtuluş Son Durak” filmi, fantastik hikayesiyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmde, nikaha 2 hafta kala nişanlısı tarafından terk edilen psikolog Eylem, taşındığı mahalledeki Saadet Apartmanında her şeyi değiştirecek ve tüm kadınların kendilerini sorgulamalarına neden olacak.Bruce Robinson'un yönettiği ve Johnny Depp, Aaron Eckhart, Amber Heard ile Giovanni Ribisi'nin oynadığı “Tutku Günlükleri (The Rum Diary)” filmi, trajikomik sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, New York'tan sıkılan Kemp, soluğu Porto Riko'da alır ve bir gazetede çalışmaya başlar. Bir süre sonra iş adamı Sanderson'ın nişanlısı Chenault'ya abayı yakar. Sanderson uyanık yatırımcılardan sadece biridir. Gazeteci Kemp'in önünde iki seçenek vardır ya kalemini iş adamlarına rant sağlamak ya da hepsinin ipliğini pazara çıkarmak için kullanacaktır.Thor Freudenthal'in yönettiği ve Chloe Moretz, Steve Zahn, Devon Bostick, Cindy Busby ile Zachary Gordon'ın oynadığı “Saftirik Greg'in Günlüğü: Rodrick Kuralları” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Jeff Kinney'in “Diary of a Wimpy Kid” adını taşıyan grafik romanından sinemaya uyarlanan filmde, Greg Heffly, ortaokul sıralarında çektiği sıkıntıları günlüğü aracılığı ile bazen de çizimleri ile anlatacak.Chris Gorak'ın yönettiği ve Emile Hirsch, Olivia Thirlby, Max Minghella ile Rachael Taylor'un oynadığı “Karanlık Saat (The Darkest Hour)” filmi, gerilim sahneleri ve 3D teknolojisiyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmde, gizemli bir fırtına ortasında Moskova'ya varan Sean ve Ben, Rusya'ya, hayallerinin işini kurmaya gelir. Bir gece kulübünde Natalie, Anne ve Skylar ile tanışır. Kulüp, uzaylıların istilası sonucu aniden karışır, şehir neredeyse tamamen terk edilmiş hale gelir. Saldırıdan yerin altına sığınarak kurtulan beşli, Moskova'nın uzaylılar tarafından istila edilen bölgesine çıkıp mücadeleye başlar.