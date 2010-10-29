5 yeni film vizyonda

T24 - Bu hafta vizyona 5 yeni film girdi. Yerli yapımlardan "Nene Hatun:Aziziye" gösterime giren 5 yeni filmden bir tanesi.

Ntv'nin yayımladığı haber şöyle:



NEFES NEFESE



Baltasar Kormakur'un yönettiği ve Dermot Mulroney, Diane Kruger, Sam Shepard ile Vincent Perez'in oynadığı ''Nefes Nefese/Inhale'', bir hastalığa yakalanan tek çocuklarını kurtarmaya çalışan bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Uluslararası organ mafyasının acımasız yüzünü de ortaya koyan filmin konusu şöyle:

''Savcı Paul, ender görülen bir hastalığa yakalanan kızını kurtarmak için araştırma yapmaktadır. Yakın arkadaşı James, Meksika'da organ nakli ameliyatları gerçekleştiren doktordan bahseder. Araştırmalar sonunda, uluslararası organ mafyasıyla karşı karşıya olduğunu anlayan Paul, kendisini, kızını kurtarmakla yüzlerce çocuğun hayatını kurtarmak arasında bir seçim yapmak zorunda bulur.''

SİHİRBAZ



Sylvian Chomet'in yönettiği ve Jean-Claude Donda, Edith Rankin, Jil Aigrot ile Didier Gustin'in seslendirdiği animasyon film ''Sihirbaz/L'illusionniste-The Illusionist'', eski gösterişli günlerini kaybetmiş yaşlı bir sahne göstericisiyle hayatı yeni tanımaya başlayan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.



Fransız yönetmen ve aktör Jacques Tati'nin, kızı Sophie'ye yazdığı mektuptan uyarlanan filmin konusu şöyle:



''Sihirbaz, nesli tükenmekte olan bir sahne eğlendiricisidir. Sahnesi, yükselmekte olan bir rock yıldızı grubu tarafından ele geçirilir. Eskisi gibi gösteriler için bahçe-kafe partilerine de davet alamayınca başka ülkelere gitmeye karar verir. İskoçya kıyısında bir kasaba barında şovunu sergilerken karşılaştığı Alice adlı genç kız yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.''



NENE HATUN:AZİZİYE



Avni Kütükoğlu'nun yönettiği ve Açelya Elmas, Barış Koçak, Mehmet Esen ile Betül Şahin'in oynadığı ''Nene Hatun: Aziziye'', kendine Aziziye Tabyası kahramanı Nene Hatun'u örnek alan bir kayakçının hikayesini anlatıyor.



Tarihte yolculuk yapma imkanı sunan filmin konusu şöyle: ''Üniversite kız kayak takımı, 2011 Kış Olimpiyatları'na hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. Hocası, bu spora oldukça yatkın olan Suna'ya, Nene Hatun'u örnek gösterir. En umutsuz durumda bile mücadeleye daha azimli şekilde devam etmenin hayata tutunmak ve başarıya ulaşmak için en doğru yol olduğunu anlatır.''



SON AYİN



Daniel Stamm'ın yönettiği ve Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Bahr ile Louis Herthum'nin oynadığı ''Son Ayin/The Last Exorcism'', korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekecek.



Filmde, şeytan kovma ayinleri düzenleyen Peder Cotton Marcus'un, bu amaçla Lousiana'da bir çiftliğe gitmesinin ardından yaşanan korku ve gerilim dolu olaylar konu ediliyor.



WINX CLUB 3D



Iginio Straffi'nin yönettiği ve Figen Sumeli ile Murat Sarı'nın seslendirdiği animasyon film ''Winx Club 3D: Sihirli Macera/Winx Club: Magical Adventure'' sihirli bir dünyanın kapılarını açıyor.



İlk filmiyle 237 bin kişiye ulaşan filmin konusu şöyle: ''Alfea Peri Okulu'ndaki parti, Trix cadılarının saldırısı ile bozulur, onlarla uğraşmak ise Winx perilerine kalır. İyi ve kötü sihir dengesini sağlayan Hayat Ağacı'nı bulan Eskiçağ Cadıları yine Bloom ve arkadaşlarının peşine düşerler, yaptıkları güçlü bir sihirle dengeyi bozarlar. Güçlerini yitiren Bloom ve arkadaşları kötü cadılarla yüzleşmek zorunda kalır.