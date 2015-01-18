5 yaşındaki Tuana'nın babasına CHP'li belediye iş verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yılbaşı günü işten çıkarılan babasının gözyaşlarını silerek babasını teselli eden 5 yaşındaki Tuana ve ailesine yardımlar sürerken CHP’li Muratpaşa Belediyesi, Murat Aras’ı güvenlik görevlisi olarak işe başlattı. Baba Aras, kendisine bugüne kadar destek olan herkese teşekkür ederken, ilk maaşı ile de Tuana’ya istediği bir bebeği alacağını açıkladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşı gecesi işine son verdiği 200 taşeron güvenlik görevlisinden biri de Murat Aras’tı (32). Belediye önünde seslerini duyurmak için arkadaşlarına destek olmak üzere kızı Tuana (5) ile gelen baba Aras, göz yaşlarını tutamamış, Tuana'nın minik elleri babasının gözünden dökülen damlaları silmişti. Bu görüntülerle Türkiye’nin gündemine oturan Tuana’nın ailesine Türkiye’nin bir çok yerinden destek ve yardım yapılmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 2006 yılında AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin referansıyla işe giren Murat Aras, yılbaşı gecesi yemek masasında 200 arkadaşıyla birlikte işsiz kaldığını öğrenmişti. Tuana’yı ekranlarda ve gazetelerde gören CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yöneticilerine Aras’ı işe almalarını söylediği öğrenildi. İş görüşmesine giden baba Aras’tan işe başlamak için çeşitli evraklar talep edildi ve minik Tuana’nın babası CHP’li belediyede bugün itibarıyla işe başladı.

‘Yardım eden herkesten Allah razı olsun’

İşe başladığı için çocuk gibi mutlu olduğunu ifade eden minik Tuana’nın babası Murat Aras, kendisine istemediği halde bugüne kadar birçok insanın yardım ettiğini söyledi. Daha önceki açıklamalarında da gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu ve ailesine kendi imkanlarıyla ekmek götürmek istediğini ifade eden Aras, “Allah herkesten razı olsun. Yardım ettiler. Ben çocuğumla arkadaşlarıma destek için oraya gittim. Birçok farklı ilden de iş teklifi aldım. Muratpaşa Belediye’si beni çağırdı evrakları toplamamı istedi ve şükürler olsun ki işe başladım” dedi

Aras, ailesinin ve kendisinin işe başladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

‘Tuana bebek istedi, ilk maaşımla ona bebek alacağım’

On beş günlük işsizlik mecrasının ardından tekrardan işe başladığını kaydeden baba Murat Aras, kızı Tuana’nın kendisinden bir bebek istediğini, ilk maaşını alır almaz kızına o bebeği alacağını, 2 yaşındaki oğlu Tunahan’a da bir araba alacağını ifade etti. Evlatları için var olduğunu söyleyen ve duygulanan baba Aras, sözlerini şöyle tamamladı: “Gazeteci abilerimden. Beni Türkiye’nin dört bir yanından arayanlardan. Yanımda olduğunu hissettirenlerden. Sendikamdan ve herkesten Allah razı olsun. Muratpaşa Belediyesi’nde işe başladım dünyalar benim oldu.”