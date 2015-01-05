İşsiz kalan babasının gözyaşlarını sildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla girerken 200 güvenlik görevlisini hiçbir gerekçe göstermeden işten attı. İşten atılan işçilerden Murat Aras içinde bulunduğu durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine 5 yaşındaki Tuanna, babasının başına sarılarak elleriyle gözyaşlarını silmeye çalıştı. Küçük kızın bu davranışı haklarını aramak için belediye önüne toplanan işleri duygulandırdı.

Özkan Mayda ve Osman Yakut’un CHA’da yer alan haberine göre, işçilere kovuldukları haberi yeni yıla sayılı dakikalara kala telefonla verildi. İşçiler ve bağlı bulundukları sendikanın temsilcileri haklarını aramak için Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’le görüşmeye gelen işçilere Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’nin “Sendika binasına asılan pankartı indirin sonra sizinle görüşeceğiz. İşten atılan 200 güvenlik görevlisi için değil, geriye kalan 300 güvenlik görevlisi için görüşeceğiz. 200 kişi artık işsiz” dediği iddia edildi.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası binasına asılan ve kaldırılması talep edilen pankartta Menderes Türel’in reklam çalışmalarına gönderme yapılarak, “2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 200 güvenlik görevlisinin ahı Menderes Türel’e iyi gelecek.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu pankartla ilgili belediyenin itfaiye ve zabıta ekiplerinin 4 Aralık 02.00 sularında bir gece baskını yaptığı da ortaya çıktı. Sendika görevlilerinin mahkemenin yazılı kararını istemesi üzerine belediye ekipleri pankarttı indirmeden ayrıldığı öğrenildi. Belediye ekipleri ve sendika üyeleri arasında tartışma vatandaş kamerasıyla kayda alındı.

Ağlayan babayı 5 yaşındaki kızı teselli etti

9 yıla yakın bir süre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve yılbaşı gecesi telefonla aranarak işine son verilen Murat Aras durumunu anlatırken gözyaşı içinde kaldı. Küçük kızıyla birlik eyleme katılan Aras, “Üç çocuğum var, evim kira, bunların yaptığına bir şey diyemeyeceğim. Gerekçe yok, sadece 'sizinle çalışmak istemiyoruz' dediler. Böyle bir telefon geldi. 31 Aralık 19.05 sıralarında. Bizde eyvallah dedik ondan sonra da bir muhatap bulamadık” diye konuştu.

Derdini anlatırken ağlayan babayı küçük kızı teselli etti. Babasının gözlerine bakan Tuanna, elleriyle gözyaşlarını sildi. Babasının saçlarına dokunan küçük kızın bu davranışı herkesi duygulandırdı.

İşten çıkarılan işçilerden Çağatay Ozan ise yıllardır belediyeye hizmet verdiğini buna rağmen performans yetersizliğinin gerekçe gösterilerek işine son verildiğini söyledi. Bir önceki dönemde belediyenin güvenlik müdürü de işten çıkartıldı. Oktay Küçeber isimli eski müdür, onlarca aracın alınmasına rağmen tasarruf olarak işçilerin çıkarılmasına tepki gösterdi. Bu araçların 10 günlük yakıtının 1 işçi maaşına denk geldiğini söyledi.

Güvenlik İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyesi Hasan Çiğdem de yaşanan duruma tepki gösterdi. Çiğdem, muhatap bulamadıklarını anlattı. İşten çıkarılan diğer bir güvelik görevlisi Feride Özbekten ise hukuki olarak haklarını arayacaklarını belirtti.

Türel’in '10 binlerce kişiye iş sağlayacağız' mesajı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in yerel seçim öncesi cep telefonlarına gönderdiği mesajları gösteren özel güvenlik görevlileri, bu mesajda “Yapacağımız yatırımlarla on binlerce kişiye iş sağlayacağız. Bunlardan biri de siz olacaksınız.” dediğini gösterdi. İşçiler ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kendilerine gönderilen mesajları da göstererek, “Bu mesajla da işten atıldığımızın haberini aldık. Bu mu bize sağlanacak iş.” diye tepkilerini dile getirdi.

60 yeni araç belediye önünde sergilendi

200 güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sayısı 60 olduğu öğrenilen araçlar da sergilendi. Güvenlik görevlilerin bu araçların önüne geçmelerine ise izin verilmedi. Bu duruma tepki gösteren işçiler, “Bundan sonra güvenlik nöbetlerini bu araçlar tutacak. Bizim yerimize bu araçlar bakacak. Bu araçların bir tanesinin maliyeti bir işçinin 3 yıllık maaşına denk geliyor. Kimse neden işten çıkarıldığımızı bize izah etmiyor.” dedi.

TOMA, çevik kuvvet ekipleri ve özel güvenlik görevlileri belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.