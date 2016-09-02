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Yaşam

5 yaşındaki çocuğun burnundan zeytin çekirdeği çıktı

"Genelde yabancı cisim tipi reaksiyon oluşur ve hastalarda tek taraflı burun akıntısı izlenir"

02 Eylül 2016 00:43

Yozgat'ta burun akıntısı şikayetiyle hastaneye getirilen 5 yaşındaki kız çocuğunun burnundan zeytin çekirdeği çıktı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 5 yaşındaki A.F. bir yıldır burnunun sağ tarafında burun akıntısı ve ağız kokusu şikayeti ile Devlet Hastanesi KBB polikliniğine başvurdu. Hastayı muayene eden KBB Uzmanı Op. Dr. Can Koçak, A.F.'nin burnunda zeytin çekirdeği olduğunu fark etmesi üzerine yapılan operasyonla zeytin çekirdeği çıkartıldı.

KBB Uzmanı Koçak, özellikle çocuklarda bu tür vakalara sık rastlanıldığını belirterek, "Özellikle 2-5 yaş arası çocukların dış kulak yoluna ve buruna yabancı cisim sokmaları sık görülen bir durumdur. Genelde çocuklar durumu anne babalarına bildirir ve hastaya acil müdahale edilerek yabancı cisim çıkarılır. Ancak bazı vakalarda çocuk korktuğu için anne babasına durumu söylemez ve yabancı cisim çocuğun kulak veya burnunda kalır. Burun içinde yabancı cisimlere karşı genelde yabancı cisim tipi reaksiyon oluşur ve hastalarda tek taraflı burun akıntısı izlenir" dedi.

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