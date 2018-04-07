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Yaşam

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılanan sanık beraat etti

Sanık savunmasına "Benim hiçbir zaman kötü niyetim olmadı. Beraatımı istiyorum" dedi

07 Nisan 2018 19:25

Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., çocuğun yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan S.S.Y., komşusunun evine kahve içmeye gittiğini belirterek, "Linç davasıyla karşı karşıya kaldım. Sıradan çocuk davranışının bu noktaya kadar gelmesine anlam veremedim. Benim hiçbir zaman kötü niyetim olmadı. Beraatımı istiyorum" dedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, oy birliği ile sanığın beraatına karar verdi.

Karar sonrası protesto

Duruşmayı izleyen Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, adliye çıkışında kararı protesto etti. Gözyaşlarına hakim olamayan iki kadın, çocuğun annesinin de karardan sonra hüngür hüngür ağladığını belirtti.

Çok sayıda dernek üyesi ve kadının da destek verdiği eylemde, "Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol", "Çocuk istismarına dur de", "İstismar felakettir, sessiz kalma", "Saklama, ihbar et" ve "Tacizi affetme, vicdanını kirletme" yazılı dövizler taşındı.

Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen Saadet Özkan, "Çocuğun beyanları var, adli tıp raporları var. Mütalaada da cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Bugün beraat kararı çıktı. Biz çocukları koruyalım diye yollara çıkıyoruz, ama beraat kararı geliyor. Bir üst mahkemeye gidilecek" dedi. (DHA)

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