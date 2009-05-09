‘5 yaşına kadar yaşar’ dediler, şimdi 9’unda

Zonguldak’ta, organları doğuştan ters yönde olduğu için doktorların ``5 yaşına kadar yaşar'' dediği Mücahit Mert, 9 yaşına geldi ve 10 gün önce kalbine pil takılarak tamamen sağlığına kavuştu.



Terakki Mahallesi'nde oturan 33 yaşındaki Selda İnci, 1995'te Raşit Mert ile evlendi. Selda ve Raşit Mert çiftinin 3 çocuğundan 2000 yılında dünyaya gelen ikincisi Mücahit'in kalbi, midesi, dalağı sağda, karaciğeri solda doğdu. Organlarının ters yönde olması nedeniyle sık sık yüzü moraran ve baygınlık geçiren Mücahit'e, henüz 10 aylıkken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı yapıldı. Doktorların, ``5 yaşına kadar yaşar'' dediği Mücahit, 9 yaşına geldi ve okula başladı. İlköğretim ikinci sınıf öğrencisi Mücahit, 30 Nisan günü aynı hastanede kalbine takılan pil sayesinde tamamen sağlığına kavuşturuldu.



2006'nın Haziran ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan Selda İnci, 2.5 yıldır 3 çocuğunun bakımını tek başına üstlendi. Doğumundan sonra Mücahit'in sık sık bayıldığını belirten Selda İnci, Mücahit'in kalbinin vücuduna temiz kan yerine pis kan pompaladığını, bunun da morarmaya ve bayılmaya neden olduğunu söyledi.



Mücahit'in geçirdiği ilk amerliyatın çok riskli olduğunu söyleyen anne Selda İnci, ``Doktor ameliyattan çıktıktan sonra, `Çocuğun dört elle hayata sarıldı. Ameliyat sırasında yaşamak için çok mücadele etti' diyerek benimle birlikte ağladı'' dedi.



Ameliyattan sonra oğlunun çok iyi beslenmesi gerektiğini söyleyen Selda İnci, süt, yoğurt ve bisküvi ezmesiyle karnını doyurduğunu, buna rağmen en son kalbine pil takıldığı zaman doktorların ``Çocuğuna çok iyi bakmışsın. Yaşaması mucize" dediklerini söyledi.



Eşiyle boşandıktan sonra 180 TL kira ile gecekonduda yaşadığını anlatan Selda İnci, şöyle konuştu:



``Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için büyük çaba harcadım. Evlere temizliğe gidiyorum. Bunun yanında Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da yardım ediyor. Oğlumun tedavisi sırasında çok zorlandım. En son ameliyatı sırasında yaşadığım parasızlık nedeniyle evimdeki buzdolabı ve çamaşır makinesini 150 TL'ye satmak zorunda kaldım. Çocuğumun sağlığı için her şeyi göze alırım. Yeter ki oğlum iyi olsun. Ömrüm yettikçe çocuğumun yanında olacağım.''

