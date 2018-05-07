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Eğitim

5 üniversiteye rektör atanacak

Adaylar sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek

07 Mayıs 2018 16:25

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), beş üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı. YÖK’ten yapılan duyuruya göre, Gebze Teknik, Muğla Sıtkı Koçman, Recep Tayyip Erdoğan ve Sakarya üniversitelerinin yanı sıra dört akademisyeninin 5 Nisan’da öldürüldüğü ve rektörünün istifa ettiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne de rektör atanacak.

7 Mayıs’ta başlayan rektörlük başvuruları 18 Mayıs’ta sona erecek. Başvurular 18 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılacak.

Profesör olarak en az 3 yıl görev şartı

Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak; rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranacak. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, belirtilen şartları taşıması halinde herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değil. Adaylar sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek. Başvuru dilekçesiyle birlikte aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer alacak. Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılabileceği gibi, rektoraday@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla da olabilecek.

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