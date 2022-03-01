5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başladı

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin açılış töreni İzmir'de gerçekleştirildi.

Kadın Yönetmenler Derneği’nin bu sene 5. kez düzenlediği Kadın Yönetmenler Festivali'nin açılış töreni dün gece gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törene çok sayıda yönetmen, akademisyen ve birçok davetli katıldı.

Festival Direktörü ve Kadın Yönetmenler Derneği üyesi Gülten Taranç ve orkestra ekibinin açılış konseriyle başlayan gecede; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Floransa’dan festival açılışına bağlanarak festivale verdiği değeri yineledi. Neptün Soyer ise açılış konuşmasında, festivalin içeriğinden bahsederken kadına ve sanatçıya verdiği değerden bahsetmeyi ihmal etmedi.

Açılış töreninde, Yaşar Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Ögr. Üyesi Burcu Dabak'a Akademi Başarı Ödülü, İranlı yönetmen Nergis Abyar'a ise Yönetmen Başarı Ödülü verildi.

Festival kapsamında 28 ülkeden 98 filmin gösterimi gerçekleşecek. 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali 27 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında İzmir'de ve çevrimiçi olarak tüm Türkiye'de gerçekleşecek.

46 Filmin uluslararası, 62 filmin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliğini yapacak olan festivalin yarışma filmleri 28 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında İnstitut français de Turquie'de izleyici ile buluşacak. Yönetmenlerin çevrimiçi ve fiziki olarak soru cevap etkinliğine katılacağı festivalin seçkisinde yer alan pek çok film www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinden izlenebilecek.