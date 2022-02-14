İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği 5.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Yönetmen Gülten Taranç’ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği 5.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bu yıl "Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü" Melis Behlil’e, "Akademi Başarı Ödülü" ise Yaşar Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Dabak’a verilecek.

Bu yılın yönetmen başarı ödülünün sahibi ise İran’ın ünlü yönetmenlerinden Nergis Abyar oldu. 27 Şubat’ta Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Jüri üyeleri belli oldu

5 Uluslararası ve iki ulusal yarışmanın düzenleneceği festivalde bu yıl SİYAD Jürisi ilk kez ulusal kategoriler için ayrı bir değerlendirme yapacak.

"Uluslararası Altın Makara Kategorisi"nde yarışacak filmleri yönetmen Leyla Yılmaz, Emine U. Berger ve Doç. Dr. Ragıp Taranç'tan oluşan bir jüri değerlendirecek. "Kamera Göz Ulusal ve Uluslararası Belgesel Kategorisi"nin jüri üyeleri ise Prof. Eylem Atakav, Doç. Dr. Gülçin B. Özdemir ve yönetmen Neşe U. Nohutçu oldu.

Yönetmen Burçak Ü. Açık, oyuncu Ezgi Çelik ve yönetmen Öykü Orhan "Kısa Candır Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Kategorisi"nin jüri üyeliğini üstlenirken; "Uluslararası Animasyon ve Deneysel Kategori"sinin jüri üyeliğini Dr. Öğr. Üyesi Melis Bilgin, yönetmen Zeynep Akçay, ve yönetmen Berna Gençalp üstlenecek. SİYAD jürisinde ise Şenay Aydemir, Janet Barış ve Senem Erdine yer alıyor.

Ödül töreni martta

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali 27 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında İzmir'de ve çevrimiçi olarak tüm Türkiye'de gerçekleşecek. Festivalde 28 ülkeden 98 film gösterilecek. 46 Filmin uluslararası, 62 filmin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliğini yapacak olan festivalin yarışma filmleri 28 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında İnstitut français de Turquie'de izleyici ile buluşacak. Yönetmenlerin çevrimiçi ve fiziki olarak soru cevap etkinliğine katılacağı festivalin seçkisinde yer alan pek çok film www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinden izlenebilecek. 6-7-8 Mart tarihlerinde Tire’de Tire Belediyesi’nin ev sahipliğinde ulusal yarışma filmlerinin gösterimi ve kapanış töreni gerçekleştirilecek.